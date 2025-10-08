Cerrar X
Escena

Bryan Adams trae su gira 'Roll With The Punches' a México en 2026

El legendario cantante canadiense Bryan Adams regresa a México como parte de su nuevo tour mundial 'Roll With The Punches'

  • 08
  • Octubre
    2025

El legendario cantante canadiense Bryan Adams regresa a México como parte de su nuevo tour mundial “Roll With The Punches”, con el que se presentará en tres de las arenas más importantes del país a inicios de 2026.

La gira llegará el 28 de febrero a la Arena Guadalajara, el 2 de marzo a la Arena CDMX y el 3 de marzo a la Arena Monterrey, ofreciendo a sus fans mexicanos la oportunidad de disfrutar en vivo de sus grandes éxitos y su más reciente material.

Con una trayectoria de casi cuatro décadas, Adams ha colocado su música en el número uno en más de 40 países y ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos un premio Grammy, American Music Awards, tres premios de la Academia, además de cinco nominaciones al Globo de Oro.

En su país natal, ha sido nombrado Compañero de la Orden de Canadá, uno de los más altos honores civiles.

En los últimos años, Adams ha continuado ampliando su legado. En 2018 coescribió las canciones del musical Pretty Woman: The Musical; en 2022 lanzó su 16º álbum de estudio So Happy It Hurts; y en 2023 regrabó algunos de sus temas más emblemáticos en el álbum doble Classics.

Más recientemente, en 2024 creó su propio sello independiente, Bad Records, desde el cual lanzó el sencillo doble “Rock And Roll Hell” / “War Machine”.

La gira “Roll With The Punches” inició en mayo de 2025 y su nuevo álbum se espera para finales de este año, prometiendo un espectáculo cargado de energía, nostalgia y nuevos sonidos.

Arena CDMX

  • Preventa Artista: 9 de octubre, 10:00 h
  • Venta general: 10 de octubre, 17:00 h
  • Puntos de venta: www.superboletos.com, taquillas de la Arena CDMX, Palacio de Hierro y Soriana.

Arena Monterrey

  • Preventa Artista: 9 de octubre, 10:00 h
  • Venta general: 10 de octubre, 17:00 h
  • Puntos de venta: www.superboletos.com, taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innova Sport.

Arena Guadalajara

  • Preventa Artista: 9 de octubre, 10:00 h
  • Venta general: 10 de octubre, 17:00 h
  • Puntos de venta: www.superboletos.com, taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innova Sport y Mr. CD.

