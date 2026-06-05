Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
michelle_y_barack_obama_d7c6becad2
Escena

Centro Obama abrirá sus puertas el próximo 18 de junio

El espacio, que reúne cultura, educación y naturaleza, será inaugurado el próximo 18 de junio en el Jackson Park, en Chicago

  • 05
  • Junio
    2026

El Centro Presidencial Obama, espacio dedicado a evocar los años en la Casa Blanca del expresidente Barack Obama y concebido como punto de participación ciudadana, se prepara para su inauguración en Chicago el próximo 18 de junio y para abrir sus puertas al público un día después.

El Centro Presidencial Obama se sitúa en el sur de Chicago en un terreno de 19,3 acres (7,8 hectáreas; 78.104 m²) en el histórico Jackson Park.

El espacio, que aúna cultura, educación y naturaleza, tiene como objetivo que personas de todas las edades y orígenes participen e involucren en la construcción de sus comunidades, aplicando, según el propio centro, la convicción de los Obama de que las personas comunes, trabajando juntas, pueden lograr cosas extraordinarias.

El Centro Obama está organizado en torno a cuatro edificios principales: el Museo, el Foro, la Biblioteca Pública de Chicago y el Home Court.

michelle-y-barack-obama.jpg

El Museo, a través de textos, medios audiovisuales y objetos históricos, ofrece una inmersión total en la presidencia de Obama.

El Foro, concebido como el eje del centro y de carácter gratuito, constituye el corazón de la programación pública del campus previsto para conferencias, conversaciones y encuentros.

La Biblioteca Pública de Chicago, una mezcla entre centro presidencial y biblioteca pública, permite el acceso a libros y recursos digitales, y cuenta con la Sala de Lectura del Presidente que alberga más de 3.500 libros que han sido relevantes tanto para Barack como para Michelle Obama.

El Home Court está dedicado al juego, el bienestar y la participación juvenil y cuenta, entre otras cosas, con una cancha de baloncesto.

Además de estos cuatro puntos cardinales, el Centro Obama cuenta con otros espacios como la plaza John Lewis, que conecta los edificios principales; el Huerto de Frutas y Verduras Eleanor Roosevelt, dedicado a la educación ambiental y los alimentos; o el Jardín de las Mujeres, que homenajea a las mujeres líderes de Chicago.

La ceremonia oficial de inauguración será el día 18 de junio, correrá a cargo del expresidente Obama y está previsto que acudan figuras relevantes de la vida política estadounidense.

Al día siguiente, el 19 de junio, coincidiendo con Juneteenth, la fecha que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos, el Centro abrirá sus puertas al público con una programación en la que habrá espectáculos en vivo, actividades de gastronomía, arte o narración de historias y que durará todo el fin de semana hasta el 21 de junio.

Desde Franklin D. Roosevelt, que gobernó de 1933 a 1945, prácticamente todos los presidentes de EE. UU. tienen una biblioteca y un museo presidencial oficiales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

el_horizonte_info7_mx_2026_06_05_T153519_369_55bbfafb9d
Realiza Fátima Bosch un acto de fe en Basílica de Costa Rica
tom_holland_dislexia_8c8acc7222
La razón por la que Tom Holland evita ir a un famoso programa
el_horizonte_info7_mx_2026_06_05_T121659_150_a523497a5e
Muere Abraham Pérez, 'Licenciado Cortillo' de la Familia P. Luche
publicidad

Últimas Noticias

AP_26156772908810_b5fe602e0a
Trump confirma asistencia al 3er juego de las Finales de la NBA
4cc27a18_9729_43be_8af3_283edf8535c1_82c3399511
Banco de Alimentos atiende ya a más de 43 mil personas
IMG_4445_f434058d96
Muere motociclista tras choque con camión urbano en Escobedo
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_15_f0546147f5
México juega vs Serbia en su último examen antes del Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×