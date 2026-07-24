Chris Brown se declara culpable por atacar a productor

A cambio de la declaración de culpabilidad, los fiscales retiraron los cargos de agresión, intento de causar lesiones corporales graves

El cantante galardonado con el Grammy Chris Brown se declaró culpable el viernes de participar en una pelea en una discoteca de Londres en 2023, cuando golpeó en la cabeza a un productor musical con una botella.

Brown, de 37 años, había negado previamente cargos más graves por lo que los fiscales calificaron como un “ataque brutal”. Cambió su declaración durante una audiencia en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres y se declaró culpable de un cargo de alteración del orden público con violencia.

A cambio de la declaración de culpabilidad, los fiscales retiraron los cargos de agresión, intento de causar lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva, una botella.

El amigo de Brown y entrenador vocal, Omololu Akinlolu, también se declaró culpable de alteración del orden público con violencia. Ambos iban a ser juzgados en octubre.

Brown había negado haber atacado con una botella a Abraham Diaw en la discoteca Tape, en el exclusivo barrio de Mayfair, en febrero de 2023. Pero los fiscales afirmaron que la pelea quedó registrada por cámaras de vigilancia frente a un club lleno de gente.

El cargo de alteración del orden público con violencia aceptado por los acusados establece que “Chris Brown y Omololu Akinlolu el 19 de febrero de 2023 usaron o amenazaron con usar violencia ilegal contra otra persona, y su conducta, considerada en conjunto, fue tal que haría que una persona de fuerza razonable presente en el lugar temiera por su seguridad personal”.

“Este fue un ataque brutal y no provocado por parte de Brown y Akinlolu en una discoteca abarrotada, donde Brown utilizó una botella de vidrio como arma para golpear dos veces la cabeza de la víctima”, dijo Claire Campbell, fiscal principal del Servicio de Fiscalía de la Corona, declaró tras la admisión de culpabilidad.

Akinlolu se sumó y golpeó a la víctima en la cabeza, indicaron los fiscales.

“Este tipo de violencia es totalmente inaceptable, y el Servicio de Fiscalía de la Corona trabajará incansablemente, con la policía y socios de todo el sistema de justicia penal, para llevar adelante casos como este y demostrar que nadie está por encima de la ley”.

Brown salió del Reino Unido después de la pelea, pero fue arrestado en mayo de 2025 en un hotel de Manchester tras volar a la ciudad para un concierto.

El músico había estado en libertad bajo fianza de 5 millones de libras esterlinas (6,7 millones de dólares), lo que le permitió hacer una gira por Europa y Norteamérica el verano pasado. El viernes volvió a quedar en libertad bajo fianza y será sentenciado el 26 de octubre por el cargo de alteración del orden público con violencia, que conlleva una pena máxima de tres años de prisión.

Brown, vestido con un traje color canela, gafas de sol con montura dorada y una gorra de béisbol de los Cardenales de San Luis firmó autógrafos para los fans mientras salía del tribunal.

Alcanzó la fama siendo adolescente en 2005, ganó su primer Grammy al mejor álbum de R&B en 2011 por “F.A.M.E.”. Obtuvo el segundo en la misma categoría por “11:11 (Deluxe)” en 2025.

Brown ha tenido problemas legales de forma reiterada desde su condena por delito grave por la agresión de 2009 a su entonces novia, Rihanna, horas antes de que ambos debieran actuar en los Grammy.

Fue acusado en 2013 de agresión menor por golpear a un hombre afuera de un hotel en Washington ese mismo año. Entonces se ordenó su ingreso a rehabilitación, pero fue expulsado del centro por violar sus normas.

Ha sido arrestado en varios estados de Estados Unidos por altercados, y en 2019 fue detenido en París e interrogado bajo sospecha de violación. Fue puesto en libertad sin cargos.