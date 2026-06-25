El exesposo de la actriz solicitó una modificación del acuerdo vigente y pidió que Ricci se someta a pruebas de alcoholemia antes de convivir con el menor

Inicio / Escena / Christina Ricci enfrenta nueva disputa por custodia de su hijo

La actriz Christina Ricci volvió a los titulares tras reactivarse la disputa legal con su exesposo, James Heerdegen, en torno a la custodia de su hijo Freddie, de 11 años.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Heerdegen solicitó una modificación del acuerdo de custodia vigente y pidió al tribunal que la actriz sea sometida a pruebas de alcoholemia antes de convivir con el menor.

En su petición, el exesposo de Ricci busca además obtener una mayor participación en la custodia física y legal del niño. La solicitud plantea que la actriz sea evaluada mediante controles de alcohol cada vez que ejerza su tiempo de convivencia con su hijo.

Hasta el momento, no existe una resolución por parte del tribunal de Los Ángeles respecto a estas solicitudes.

Respuesta de Christina Ricci

La actriz, reconocida por producciones como "La familia Addams", "Casper" y la serie "Yellowjackets", ha rechazado las acusaciones y considera que forman parte de una estrategia legal dentro del proceso de custodia.

Además, Ricci no ha emitido más declaraciones públicas sobre el caso reciente.

Un historial de conflicto legal

La disputa actual se suma a un historial judicial complejo entre ambos desde su divorcio en 2020. En aquel año, la actriz obtuvo una orden de protección temporal tras denunciar presuntos episodios de violencia doméstica durante el confinamiento por la pandemia.

El proceso incluyó testimonios y evidencia presentada ante la corte, lo que derivó en acuerdos sobre la custodia y manutención de Freddie, sin embargo las diferencias no han desaparecido del todo y han derivado en nuevas acciones legales.

Mientras continúa el proceso legal, Christina Ricci mantiene actividad en la industria del entretenimiento, donde ha experimentado un resurgimiento en los últimos años gracias al éxito de "Yellowjackets" y otros proyectos televisivos.

En el plano personal, la actriz está casada desde 2021 con el estilista Mark Hampton, con quien tuvo una hija llamada Cleopatra.

Por otra parte, Ricci ha hablado anteriormente sobre la estabilidad que ha encontrado tras rehacer su vida familiar.