Chyno y Nacho reviven su éxito con 'Niña Bonita 2'

Chyno y Nacho regresan con 'Niña Bonita 2', una secuela que revive el éxito de 2010 con nuevos sonidos, la colaboración de Fer Ariza

  • Septiembre
    2025

El dúo venezolano Chyno y Nacho volvió a unir fuerzas para presentar Niña Bonita 2, tema estrenado el 24 de septiembre que busca capturar la magia del clásico que los llevó a la fama mundial en 2010.

La nueva versión llega con la colaboración del colombiano Fer Ariza y una producción que combina nostalgia con ritmos modernos, consolidándose como un homenaje al pasado y una apuesta hacia el futuro del merengue urbano.

Del éxito global al renacimiento musical

La canción original alcanzó el quinto lugar en la lista anual de canciones latinas de Billboard en 2010 y hoy supera los 377 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en un himno generacional.

Para Nacho, esta secuela representa “un regalo para el presente y una promesa para el futuro”. Con beats renovados, percusiones explosivas y un aire tropical, Niña Bonita 2 se perfila como una de las canciones más sonadas en el cierre de 2025.

Producción y videoclip vibrante

El sencillo contó con la producción de D-ONE y Maffio, referentes del género, y un videoclip grabado en Miami bajo la dirección de PUNTO8, que resalta la energía caribeña con coreografías coloridas y modernas.

La inclusión de Fer Ariza suma dinamismo y conecta con nuevas audiencias, convirtiendo la propuesta en un puente entre generaciones.

Además, a diferencia de la versión original, esta vez el lanzamiento incluye una estrategia internacional que abarca streaming, radio y presentaciones en vivo en Latinoamérica, España y Estados Unidos.

El regreso personal de Chyno Miranda

Más allá del plano musical, el lanzamiento simboliza un nuevo capítulo en la vida de Chyno Miranda, quien en 2020 sufrió graves secuelas de salud tras una neuropatía periférica y encefalitis derivada del Covid-19.

El artista enfrentó problemas en el habla, movilidad reducida y un proceso de rehabilitación que lo mantuvo alejado de los escenarios, además de una dura batalla emocional y contra adicciones.

Hoy, gracias al apoyo de su pareja Astrid Falcón, su familia y una estricta rehabilitación, Chyno recuperó su imagen artística y volvió a reencontrarse con su madre, Alcira Pérez, tras años de distanciamiento.

 


