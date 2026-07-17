'Cien años de soledad' revela tráiler de su segunda parte

La plataforma de streaming presentó el avance de la segunda temporada, que cerrará la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez en agosto

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La plataforma de streaming presentó el tráiler oficial de la segunda parte de Cien años de soledad, la adaptación televisiva de la novela de Gabriel García Márquez que llegará a su conclusión durante agosto.

El adelanto muestra el futuro de Macondo y las nuevas generaciones de la familia Buendía, además de anticipar una etapa marcada por la transformación del pueblo, la llegada del progreso y el inevitable declive de la estirpe protagonista.

Macondo está cambiando. Nuevos habitantes, su conexión con el mundo y el destino de los Buendía precipitarán la ruina del pueblo. La segunda parte de 'Cien años de soledad' llega a Netflix el 5 de agosto y el gran final el 26 de agosto. pic.twitter.com/xIV95E3md9 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 17, 2026

La plataforma confirmó que la segunda parte de la serie llegará el 5 de agosto con siete episodios, mientras que el 26 de agosto se estrenará el Gran Final, un capítulo especial con formato cercano al de un largometraje que concluirá la adaptación completa de la obra del Nobel colombiano.

El nuevo adelanto retoma la historia después de la firma del armisticio y muestra los acontecimientos que marcarán el destino de Macondo, desde las disputas políticas hasta la transformación social que cambiará para siempre al pueblo.

El progreso que anuncia la caída de Macondo

La temporada mostrará la llegada de nuevos personajes y momentos clave de la historia, como la conexión de Macondo con el mundo exterior mediante el tren impulsado por José Arcadio Segundo.

Este avance abrirá paso a la llegada de la compañía bananera, un acontecimiento que modificará la vida del pueblo y acelerará la decadencia de la familia Buendía.

La producción también abordará el ascenso de Fernanda del Carpio, quien llegará a Macondo y se casará con Aureliano Segundo, además de los conflictos que marcarán a las nuevas generaciones.

El tráiler presenta por primera vez a varios personajes que serán fundamentales en esta etapa de la serie, entre ellos Julián Román como los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo.

El elenco también incorpora a María Adelaida Puerta como Amaranta Buendía, Ángela Cano como Petra Cotes, Carla Baratta como Fernanda del Carpio, Daniella Reyes como Remedios, la Bella, y Juanita Molina como Meme.

Además, regresan Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía y Marleyda Soto como Úrsula Iguarán.

Una temporada más ambiciosa

Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, explicó que la producción fue planeada desde el inicio en dos partes para desarrollar de manera adecuada el desenlace de la historia.

El ejecutivo destacó que en esta segunda entrega Macondo tendrá un papel central, al mostrar el paso de una comunidad construida como una utopía hacia su inevitable destrucción.

La directora y showrunner Laura Mora señaló que la intención fue aumentar la escala artística de la producción y crear episodios con una estructura más cinematográfica.

La cineasta dirigió los capítulos 1, 2, 5, 6 y el Gran Final, mientras que Carlos Moreno estuvo a cargo de los episodios 3, 4 y 7.

Además de su llegada a Netflix, el episodio final tendrá una presentación especial en salas de cine de ciudades seleccionadas de Colombia, en colaboración con Proimágenes.

Con esta estrategia, la plataforma cerrará una de sus producciones más relevantes realizadas en Latinoamérica, basada en una de las obras literarias más reconocidas de la región.

La segunda parte de Cien años de soledad se estrenará el 5 de agosto con siete episodios, mientras que el capítulo final llegará el 26 de agosto a Netflix.