Cineteca proyectará 'Amores Perros' en 35 mm restaurado

La cinta de Alejandro Iñárritu llega con copia restaurada supervisada por Criterion, Rodrigo Prieto y el propio director, en funciones especiales este octubre

  • 28
  • Octubre
    2025

La Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel de Hinojosa se suma al estreno de la versión restaurada de la cinta de Alejandro González Iñárritu realizada simultáneamente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Centroamérica.

El acuerdo logrado con MUBI, plataforma de streaming especializada en cine de calidad, permite además que la copia que será proyectada en Cineteca no sea digital, sino la versión restaurada en 35 mm de celuloide para que el público pueda apreciar los valores de producción de la propuesta original. Pocas salas quedan en México con un proyector de 35 mm y la Cineteca cuenta con el instalado en su sala 2.

Considerada como una de las películas más importantes del cine del siglo XXI, Amores perros se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en el año 2000, donde ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica, impulsando así la carrera internacional de Iñárritu. Un retrato visceral y multinarrativo del amor, la pérdida y la supervivencia en la Ciudad de México, la película obtuvo una nominación al Óscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa y sigue siendo un referente del cine contemporáneo.

Un legado que este 2025 comenzó su celebración de aniversario con su regreso al Festival de Cine de Cannes, con la primera proyección de la nueva versión restaurada de Amores perros como parte de la selección “Clásicos de Cannes”, con la presencia de Alejandro G. y Gael García Bernal.

IMG_0410.png

Así, con la adquisición de los derechos a nivel mundial de Amores perros —incluyendo un periodo de coexclusividad en Latinoamérica hasta septiembre de 2027—, MUBI se une a la celebración de aniversario con esta restauración que estuvo

Bajo la supervisión de Criterion Collection, Estudio Mexico Films y Altavista Films, con la supervisión de color de Iñárritu y el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, y una nueva mezcla de sonido surround 5.1 por Jon Taylor en NBCUniversal StudioPost.

Los boletos para estas funciones especiales de Amores perros estarán disponibles una hora antes de cada proyección, en la taquilla de la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa”, y solamente podrán adquirirse los correspondientes a las proyecciones de ese día; la entrada general es de 60 pesos y de 40 pesos para estudiantes, maestros y personas con tarjeta vigente del INAPAM.

Funciones

Domingo 26

15:30 – AMORES PERROS (150 min) (Sala 2)

Martes 28

17:30 – AMORES PERROS (150 min) (Sala 2)

Jueves 30

15:00 – AMORES PERROS (150 min) (Sala 2)


