Cumple 27 años el reconocido álbum 'Be Here Now' de Oasis

Aunque muchos tal vez ya no recuerden a Oasis, fue una banda que revolucionó la industria musical en los años 90, con el movimiento Britpop, que junto a otras agrupaciones como Blur, Pulp, Suede y Supergrass protagonizaron una lucha mediática para saber quién era el grupo del momento.



Para los fans más acérrimos, Be Here Now representa un amor y odio en el repertorio de la banda de Manchester, pues en reiteradas ocasiones, Noel Gallagher expresó que el álbum sólo se hizo por dinero.



Con el éxito de Definitely Maybe y la consagración con (What's the Story) Morning Glory?, Oasis se encontraba en la cúspide de su carrera, llegando a mencionar en entrevistas que eran la banda más grande del mundo, esto después de que el 5% de la población del reino unido buscara entradas para las dos fechas de su concierto en Knebworth de 1996.



El álbum fue grabado en los míticos estudios de Abbey Road, experimentando con instrumentos que antes no habían utilizado y, debido a los problemas de la banda con las sustancias y el alcohol, además de un temor por la posible filtración del disco, tuvo que trabajar el proyecto con más hermetismo convirtiéndose así, en el álbum más esperado de ese año.

On August 21st 1997 Oasis released 'Be Here Now' pic.twitter.com/mcCqSGWcaR — Oasis Mania (@OasisMania) August 21, 2024

Be Here Now salió a mediados de 1997, y durante las primeras semanas la crítica lo alabó en cada aspecto y se colocó en el número uno de ventas en Gran Bretaña y número 2 en EUA y se convirtió en el álbum que más rápido se ha vendido en la historia musical de Reino Unido, donde se vendieron más de 520,000 copias en su primer día de lanzamiento.



Después de toda la euforia, las críticas comenzaron a escucharse, centrándose en lo poco que tenían que decir las letras y que justificaran tal experimentación en la grabación, marcando el comienzo del fin del “Britpop” un movimiento que nació en la escena independiente y cayó por diversos factores tanto sociales como políticos.



Be Here Now, cayó bajo el peso de sus propias expectativas, sin embargo, no es el desastre de álbum que todos dicen, si bien no llega a estar a la altura de sus antecesores lleva en si clásicos como D'You Know What I Mean, Stand by Me, I Hope, I Think, I know, All Around the World y la icónica Don’t Go Away.

Comentarios