El actor y exluchador estaría en negociaciones para sustituir a Ryan Hurst, quien dejó la serie tras sufrir un desgarro en el bíceps durante el rodaje

Inicio / Escena / Dave Bautista apunta para ser el nuevo Kratos en ‘God of War’

Luego de que Ryan Hurst dejara vacante el papel de Kratos en la serie de "God of War", Amazon y Sony ya tendrían en la mira a un reemplazo de alto perfil para asumir el papel del legendario “Fantasma de Esparta”.

De acuerdo con Deadline, las compañías estarían buscando que Dave Bautista sea quien dé vida al protagonista de la adaptación, después de que Hurst abandonara la producción tras sufrir un desgarre en el bíceps mientras realizaba una acrobacia en el set a finales de junio.

Uno de los principales motivos para considerar a Bautista sería su amplia trayectoria en producciones de acción, además de su experiencia física, características que le permitirían asumir un personaje tan exigente como Kratos con un periodo de preparación limitado debido al calendario de rodaje.

El exluchador de la WWE también acaba de concluir el rodaje de un proyecto de fantasía que requirió una importante preparación física: la nueva película de "Highlander", para la cual tuvo que aumentar su masa muscular.

La serie de ‘God of War’ mantiene su producción

La adaptación de "God of War", ambientada en la mitología antigua y desarrollada por el guionista, productor ejecutivo y showrunner Ronald D. Moore, comenzó su rodaje en febrero en Vancouver.

La producción recibió un encargo inicial de dos temporadas, las cuales están previstas para filmarse de manera consecutiva, un plan que se mantiene vigente pese al cambio en el papel principal.

El posible fichaje de Bautista representaría una nueva aproximación al personaje de Kratos, quien ha generado un intenso debate entre los seguidores de la franquicia desde la publicación de la primera imagen oficial del personaje en febrero.

En caso de concretarse el acuerdo, este papel representaría el segundo trabajo de Bautista en una serie de televisión, después de su participación en la segunda temporada de "See".

Un elenco con figuras de alto perfil

El reparto de la serie también cuenta con Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor y Teresa Palmer como Sif.

También forman parte del elenco Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri y Danny Woodburn como Brok.

"God of War" es una coproducción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con PlayStation Productions y Tall Ship Productions, compañía de Ronald D. Moore.

Además de Moore, los productores ejecutivos son Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee y Brad Van Arragon.

Por su parte, Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia y Ben McGinnis participan como coproductores ejecutivos.