Def Leppard recibe su estrella en el Paseo de la Fama

En la ceremonia estuvo presente Bon Jovi, quien dedicó unas palabras a la banda de Joe Elliott, Rick Allen, Vivian Campbell, Rick Savage y Phil Collen

  • 09
  • Octubre
    2025

La banda británica de glam metal Def Leppard recibió este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia en la que estuvo presente Bon Jovi, quien también les rindió homenaje.

Durante la ceremonia, el vocalista de la agrupación Bon Jovi dedicó unas palabras a la banda conformada por Joe Elliott, Rick Allen, Vivian Campbell, Rick Savage y Phil Collen.

El cantante estadounidense aseguró que él ya era un seguidor de Def Leppard antes de convertirse en amigos al coincidir en un festival en Alemania, tiempo en donde los británicos navegaban en el éxito de "Pyromania", mientras Bon Jovi se preparaba para lanzar su tercer álbum, "Slippery When Wet".

"La música de Def Leppard nació y creció con nuestra generación, pero ha seguido conquistando a nuevas audiencias que la han hecho suya durante más de cuatro décadas. Su ética de trabajo, su resiliencia, su capacidad para salir de gira año tras año y su influencia en algunos de los nombres más grandes de la música, incluida la actual reina del pop, Taylor Swift, son legendarias", apuntó Jovi.

El vocalista y guitarrista de Def Leppard, Joe Elliott, agradeció por todos los miembros de la agrupación las palabras de John Bon Jovi, así como a todos los productores, ejecutivos y colaboradores que los han acompañado a lo largo de sus 48 años de trayectoria.

Fundada en Sheffield en 1977, Def Leppard es una de las bandas más emblemáticas del hard rock y glam metal británico, consolidándose en los años ochenta gracias a sus melodías, una cuidada producción y una estética influenciada por el glam.

Def Leppard fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019, a la que también pertenecen leyendas musicales como Elvis Presley o The Beatles.


