Derbez dedica emotivo mensaje a Alessandra por aniversario

Eugenio Derbez celebró 14 años de matrimonio con Alessandra Rosaldo con un emotivo mensaje en redes sociales que conmovió a sus seguidores

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron 14 años de matrimonio con un romántico intercambio de mensajes en redes sociales, donde el actor recordó el camino que han recorrido juntos y reafirmó el amor que los une.

El productor compartió un video con imágenes de distintos momentos de su relación, incluyendo recuerdos de su boda, viajes y escenas familiares, acompañado de una dedicatoria para la cantante.

Un mensaje lleno de amor

En su publicación, Derbez expresó que, después de 14 años de matrimonio, Alessandra Rosaldo sigue siendo el gran amor de su vida y aseguró que el verdadero amor consiste en seguir eligiéndose cada día, incluso frente a los momentos difíciles.

El actor también reflexionó sobre el significado del matrimonio, al señalar que una relación duradera no depende de la perfección, sino del compromiso de construir una historia juntos y recordar siempre las razones por las que decidieron compartir sus vidas.

La publicación recibió cientos de mensajes de felicitación por parte de seguidores y amigos de la pareja, aunque la respuesta que más llamó la atención fue la de Alessandra Rosaldo.

La intérprete respondió con un mensaje en el que expresó su amor por Eugenio Derbez y aseguró que la vida que han construido juntos y su familia representan su mayor tesoro.

Una historia que comenzó en 2005

La relación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo inició en 2005, cuando ambos coincidieron por primera vez. Tras varios años de noviazgo, contrajeron matrimonio el 7 de julio de 2012 en una ceremonia celebrada en la Ciudad de México, la cual fue transmitida por televisión.

Dos años después nació Aitana Derbez, su única hija en común, quien suele aparecer en las publicaciones familiares y en el programa De viaje con los Derbez.

Durante sus 14 años de matrimonio, la pareja ha enfrentado rumores de separación debido a sus compromisos profesionales y al tiempo que pasan entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, tanto Eugenio Derbez como Alessandra Rosaldo han señalado en distintas ocasiones que su relación se sostiene en la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo, valores que, aseguran, les han permitido superar juntos cada etapa de su matrimonio.