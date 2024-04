Detona Megadeth la Arena Monterrey con su thrash metal

Con un repertorio inundado de clásicos, la legendaria banda de trash metal Megadeth "arrasó" con los regiomontanos ante un lleno total en la Arena Monterrey.

Durante hora y media, los californianos complacieron los demandantes oídos metaleros con la mayoría de los mejores cortes de su discografía.

Cerca de las 21:00 horas, Dave Mustaine y su tropa salieron a escena para energizar de inmediato al respetable con "The sick, the dying and the dead", de su más reciente disco homónimo.

Siguieron de inmediato con la velocidad de Skin o' my teeth, los contrastes de "Dread and the Fugitive mind", "Sweating bullets" y "Angry again", coreadas a todo pulmón por la Arena.

Virtuosismo en escena

Directo y sin escalas, con un juego de luces decente y una escenografía discreta, Megadeth continuó con temas "gourmet" como "Shewolf", "Hangar 18", "This was my life" y "Trust", que evidenciaron la perfecta acústica del lugar, la coordinación milimétrica entre músicos y el virtuosismo, hasta ahora desconocido por la mayoría, del nuevo guitarrista Teemu Mäntysaari, quien tocó los solos de sus antecesores tal y como aparecen en los discos.

Fue hasta después de esta canción que Mustaine finalmente saludó a los regios con un escueto "Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos esta noche".

Los regios no escatimaron en corear el tradicional "Olé, olé olé" en honor al líder de la banda en cada descanso musical.

Continuaron "A tout le monde", "We'll be back", "Devil's Island", la infaltable "Symphony of Destruction", "Peace sells, but who's buying" y para cerrar, la explosiva "Holy wars", con la que los 'trashers' despidieron otra noche memorable de caos y explosión en su ya largo historial en Monterrey.





