La noticia fue confirmada oficialmente por Tree Paine, representante de la cantante, en declaraciones ofrecidas a The New York Times

Inicio / Escena / ¡Dijeron que sí! Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron

En lo que ya se clasifica como el evento del año en el mundo del espectáculo, la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce contrajeron matrimonio este viernes en una espectacular y masiva ceremonia en el icónico Madison Square Garden, ante cerca de un millar de invitados.

La noticia fue confirmada oficialmente por Tree Paine, representante de la cantante, en declaraciones ofrecidas a The New York Times y otros medios de comunicación estadounidenses.

Una ceremonia llena de estrellas y complicidad familiar

El enlace estuvo marcado por detalles íntimos y momentos memorables. La ceremonia fue oficiada por el reconocido actor y amigo cercano de la pareja, Adam Sandler. En lugar del cortejo tradicional de damas de honor y padrinos, los recién casados optaron por el apoyo directo de sus hermanos:

Austin Swift , hermano de Taylor, asumió el rol de «hombre de honor».

Jason Kelce, hermano de Travis y exjugador de la NFL, fungió como el «mejor hombre» (best man).

La elegancia corrió a cargo de la prestigiosa casa de moda Christian Dior, firma encargada de vestir tanto a la novia como al novio con diseños exclusivos a cargo del director creativo Jonathan Anderson. Swift completó su aclamado estilismo con zapatos personalizados de Christian Louboutin y piezas de alta joyería de Cartier.

El secreto a voces que paralizó Nueva York

A pesar del hermetismo con el que la pareja intentó manejar la fecha del enlace, los rumores se dispararon en las últimas 48 horas debido a las filtraciones sobre los preparativos dentro del estadio —el cual fue transformado por completo para simular un gigantesco jardín— y al notable desfile de celebridades que aterrizaron en la Gran Manzana desde el jueves.

Figuras de la música, el cine y una amplia representación de jugadores de la NFL asistieron anoche a una cena íntima previa, antes de sumarse hoy a la multitudinaria recepción.

Pasadas las siete de la tarde de este viernes, la confirmación visual llegó para los cientos de fanáticos congregados a las afueras del recinto: la enorme pantalla exterior del Madison Square Garden se iluminó con el mensaje "JusT&T Married", jugando con las iniciales de los novios.

La Gran Manzana se une a la celebración

El festejo apenas comienza. De acuerdo con un memorando interno del Departamento de Policía de Nueva York filtrado a los medios locales, se prevé que la recepción y el baile dentro del estadio se prolonguen hasta altas horas de la madrugada, estimando el cierre alrededor de las 4:00 a.m.

Como broche de oro para una noche histórica, el emblemático rascacielos Empire State anunció a través de sus redes sociales que iluminará su cúspide de color azul durante toda la noche, transformándose oficialmente en el "algo azul" (something blue) de Taylor Swift en su día especial.