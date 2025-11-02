Diplo desata rumores tras broma sobre romance con Justin Trudeau

Se sabe que el DJ Diplo sostuvo una relación con Katy Perry, pero... ¿También con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau?

Y es que esta es la pregunta que muchos se han estado haciendo después de su declaración en un podcast en donde dijo haber salido con el ex primer ministro de Canadá.

Esta declaración salió durante su aparición en el podcast "Smart Girl Dumb Questions", el cual fue emitido originalmente hace tres semanas, pero en las últimas horas ha estado tomando vuelo en redes sociales, en considerable parte por lo que dijo el DJ.

Durante la plática, Diplo mencionó cómo actualmente Trudeau está saliendo con Katy Perry, con quien salió en 2014, esto antes de agregar que también tuvo una relación con Trudeau, pues cuando el presentador empezó a responder, diciendo: "Conozco gente que ha…", Diplo lo interrumpió rápidamente: "Ha salido con Katy Perry, como yo". El presentador, riendo sorprendido, aclaró: "Espera, ¿saliste con Katy Perry? Quise decir Trudeau", a lo que Diplo respondió en broma: "Yo también salí con Trudeau".

Durante la plática, el DJ aseguró que salir con el ex primer ministro fue extraño porque "no suelen gustarle los políticos", pero Trudeau fue una excepción, pues este llamó su atención.

Esta declaración, lejos de ser una verdad, es algo improbable, pues el ex primer ministro estuvo casado con su esposa Sophie Grégoire desde 2005 hasta su separación en 2023, por lo que, a menos que hayan salido en los últimos dos años, parece un poco descabellado.

Además, el canal oficial del podcast en YouTube aclaró rápidamente la situación en la sección de comentarios. Cuando un espectador preguntó: "¿De verdad salió con Trudeau?", la cuenta respondió: "¡Jajaja! No, esa parte era una broma, y ​​lo de Fidel tampoco era cierto".

