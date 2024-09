Disfruta del ‘finde’ con esta guía de entretenimiento

El estreno de la semana

Transformers Uno

Transformers Uno es el eslabón que faltaba para conocer más la relación de Optimus Prime y Megatron: ¿cómo se conocieron? ¿Alguna vez fueron amigos? ¿Por qué tomaron caminos diferentes?

La historia, llevada a la pantalla grande bajo la dirección de Josh Cooley, resolverá estas interrogantes mientras describe el origen de los populares personajes en el planeta de Cybertron, millones de años antes de los acontecimientos de las otras películas y mucho antes de que llegaran personajes de raza humana.

“Han pasado casi 40 años desde Transformers: La película y esa cinta me marcó a mi y a toda una generación”, afirmó Cooley. “Ya era el momento de revelar que Optimus Prime y Megatron fueron hermanos antes de convertirse en adversarios”.

La cinta presenta a Orion Pax y D-16, trabajadores cybertronianos que deben unir fuerzas para derrotar al líder actual y encontrar el poder que los hará transformarse.

“Megatron siempre ha sido conocido como el malo, pero no conocíamos la historia detrás de esto”, explicó el director. “Aquí los fanáticos saben en qué acabará la película, pero lo atractivo es que van a comprender con pena porque D-16 se vuelve malo y se aleja de Orion Pax, al descubrir que el mundo no es como él pensaba”.

Para Transformers Uno, el director reunió un súper elenco de voces, incluyendo a algunos Avengers, como Chris Hemsworth y Scarlett Johansson, además de Brian Tyree Henry, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi y Jon Hamm, entre otros.

Guía cultural

19 concurso de Polka

Este sábado 14 y domingo 15 de septiembre tienes una cita con el folklor, en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad. Las parejas mostrarán su sincronía y talento en el escenario del recinto cultural, ambos días a partir de las 12:00. El acceso es gratuito.

Campo de flores

Campo de flores es una obra para reflexionar sobre aquellos momentos en los que hemos sido más fuertes de lo que creemos. El espectáculo corre a cargo de la Compañía de Danza Jazz de la UANL.

Se presentan hoy a las 20:00 horas, en el Aula Magna Fray Servando Teresa de Mier, del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. Boletos en taquilla.

Puestas en escena de CONARTE

Estudio sobre la verdad, cinco simios y un mecanismo obsoleto, es un espectáculo que se compone de diferentes segmentos donde, a través de juegos escénicos, se abre una conversación filosófica con el espectador, sobre la naturaleza de la verdad. Sala experimental del Teatro de la Ciudad, hoy a las 20:00 horas, boletos en taquilla.

Retrospectiva Akira Kurosawa

La Cineteca Nuevo León tiene un interesante ciclo de cine del director Akira Kurosawa, este viernes proyectan Vivir, considerada una de las obras maestras del cine japonés.

El filme es una dura crítica a la burocracia y al individualismo. La cita es hoy a las 20:30 horas, boletos en taquilla.

Exposición revisión 2024, fotógrafos de Nuevo León

La exposición comprende 33 propuestas, en las que es posible establecer zonas de coincidencia entre varias obras en función de los temas que interesan a sus autores; cuerpo, memoria, identidades, territorio y medio ambiente. Fototeca Nuevo León en Fundidora.

Que ver…

Una trama del pasado muy actual

Si hubiera una frase que definiera el filme Casi el paraíso sería: “Cualquier parecido con la realidad… es mera certeza”.

La película, protagonizada por Esmeralda Pimentel, Andrea Arcangeli, Karol Sevilla y Miguel Rodarte; está basada en una novela homónima de Luis Spota, publicada en el lejano 1956, pero que trata una historia tan actual, como si no hubieran pasado casi siete décadas desde su publicación.

“Seguimos en las mismas, no ha cambiado el malinchismo, no ha cambiado el clasismo, y no ha cambiado la corrupción, ni esta necesidad de los políticos por aparentar ser otras personas. Y creo que también el hecho de que esta novela sea tan presente todavía en este momento, significa que nuestra evolución ha sido muy lenta”, compartió el director Edgar San Juan.

La película fue filmada en Acapulco, Ciudad de México e Italia. “La premisa es, un aristócrata italiano que viene a México a conquistar las altas esferas del poder, que en México, las altas esferas del poder, pues es la política mexicana”, comentó la actriz Yuriria del Valle.

Al llegar a México, el conde italiano Ugo Conti (Andrea Arcangeli), supo que había encontrado el paraíso: Un lugar donde la alta sociedad mexicana se rindió a los pies del joven aristócrata.

Alonso Rondia (Miguel Rodarte), político con sueños de grandeza, ve en Conti su pasaporte al poder, ofreciéndole lujos y el corazón de su hija Teresa (Karol Sevilla). Mientras el conde aprovecha su relación con Alonso, se reencontrará con Frida Becker (Esmeralda Pimentel), el amor de su vida, y la única persona que conoce su oscuro pasado.

Reseña de libro

"Superdeportistas mexicanos"



Escritora: Frida Martínez



Sinopsis: ¿Sabías que, sin tener superpoderes, puedes alcanzar metas que podrían parecer inimaginables? Lo único que requieres es ponerte un objetivo y perseguir tus sueños.



"Superdeportistas mexicanos" narra la historia de 24 atletas de élite, que han logrado demostrar que, con disciplina, dedicación, entrega y pasión, pueden convertirse en los mejores del mundo.



Diego López, Joana Jiménez, Nataly Michel, Ceci Tamayo, Lenia Ruvalcaba, Amalia Pérez, Donovan Carrillo, entre otros deportistas, comparten en este libro, que posee geniales ilustraciones, lo que han hecho para ser reconocidos como grandes figuras del mundo deportivo nacional e internacional. Refrendando que los límites… ¡sólo están en la mente!

(Con información de Verónica Espinoza)

Fotos Especial/ Cortesía CONARTE / Emanuel Anguiano / Misael Aleman

