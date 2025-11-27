¿Donará la familia de Bruce Willis su cerebro a la ciencia?

La supuesta decisión de la familia de Bruce Willis de donar su cerebro a la ciencia generó una intensa conversación pública sobre las enfermedades neurodegenerativas.

Sin embargo, la información resultó ser un malentendido originado en un artículo publicado que citó de manera imprecisa una frase del libro "The Unexpected Journey", escrito por Emma Heming Willis, esposa del actor.

El medio interpretó un pasaje donde Heming reflexiona sobre “considerar la donación de cerebro después de que un ser querido fallece” como si se tratara de una afirmación directa sobre Bruce Willis.

Esta lectura errónea desencadenó una ola de publicaciones en redes sociales que aseguraban que la familia había tomado esa decisión.

Sin declaraciones oficiales ni confirmación familiar

A pesar del eco mediático, hasta el momento no existe ninguna declaración oficial de Emma Heming Willis, de sus hijas o de cualquier integrante cercano al actor que confirme la intención de donar el cerebro de Bruce Willis tras su fallecimiento.

La frase en el libro es una reflexión general sobre el proceso de cuidar a un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, no un anuncio ni un compromiso de la familia.

La salud de Bruce Willis: un camino complejo para sus seres queridos

Mientras el rumor circulaba, la familia del actor continúo enfrentando el impacto emocional de la demencia frontotemporal (DFT), enfermedad diagnosticada en 2023.

Esta patología afecta principalmente los lóbulos frontales y temporales del cerebro, provocando alteraciones en el lenguaje, cambios de conducta y dificultades en la toma de decisiones.

Rumer Willis: “No siempre me reconoce”

En días recientes, Rumer Willis, hija mayor del actor, compartió a través de historias de Instagram que su padre atraviesa momentos especialmente difíciles.

Reveló que no siempre la reconoce cuando lo visita, una situación dolorosa que refleja la complejidad de la DFT.

“Cualquiera con una demencia frontotemporal no lo está pasando muy bien”, confesó al ser cuestionada por seguidores sobre el estado de su padre.

Emma Heming Willis: “Su cerebro le está fallando, pero está bien”

Por su parte, Emma Heming Willis afirmó en agosto que, aunque la enfermedad avanza y afecta cada vez más el funcionamiento cerebral del actor, en general se encuentra en buen estado de salud física.

Sus declaraciones buscan mantener un equilibrio entre la honestidad y la esperanza en un proceso que suele ser desgastante para los pacientes y sus familias.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La DFT es un tipo de demencia que afecta principalmente el comportamiento, el juicio y el lenguaje. A diferencia del alzhéimer, no inicia con pérdida de memoria, sino con cambios profundos en la personalidad y dificultades para tomar decisiones.

Puede presentarse en personas menores de 65 años y suele evolucionar de forma rápida, sin que exista, hasta ahora, un tratamiento curativo.

