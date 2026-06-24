El artista coreano-australiano reunió a miles de seguidores con un espectáculo cargado de energía, efectos visuales y algunos de sus mayores éxitos

Inicio / Escena / DPR IAN desata la euforia en Monterrey en el Fan Fest

El polifacético artista coreano-australiano DPR IAN conquistó los corazones de miles de regiomontanos la noche de este martes, al coronarse como la estrella principal del FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora.

Ante una multitud electrizante que abarrotó la zona del Escenario Live, el intérprete ofreció un espectáculo visual y sonoro de primer nivel, consolidando el arraigo de la cultura musical asiática alternativa en el norte de México.

El concierto, que inició puntualmente a las 20:00 horas, se transformó de inmediato en un torbellino de emociones gracias a la imponente presencia escénica del músico.

Respaldado por una producción que fusionó elaborados juegos de luces y una potente atmósfera conceptual, DPR IAN interpretó éxitos coreados al unísono como Ballroom Extravaganza, Nerves y So Beautiful.

El público, compuesto en su mayoría por el ferviente fandom dreamer, respondió con ovaciones y pancartas ante la primera presentación gratuita del artista en la ciudad.

El evento no solo cumplió con las altas expectativas de los asistentes locales y foráneos, sino que reafirmó la capacidad de Monterrey para albergar espectáculos internacionales masivos en el marco de las activaciones rumbo al Mundial.

Tras una intensa hora de show, el cantante se despidió agradeciendo el cálido recibimiento de la comunidad mexicana, dejando la mesa servida para la llegada de sus compañeros de colectivo, DPR CREAM y DPR ARTIC, quienes continuarán con el legado del sello en la sultana del norte el próximo mes de agosto.