Dulce María anuncia que está esperando a su segundo bebé

La cantante compartió en redes sociales las primeras fotos de su embarazo junto a su esposo, el cineasta Francisco Álvarez

  27
  Octubre
    2025

La cantante y actriz mexicana, Dulce María, anunció que está esperando a su segundo bebé junto al cineasta Francisco Álvarez, con quien se casó en 2019.

Fue mediante su cuenta de Instagram que Dulce María compartió las primeras fotos de su segundo embarazo, en las cuales dejó ver su vientre ligeramente abultado, así como una silueta de los cambios en su cuerpo.

Estas imágenes también fueron publicadas por la revista Marie Claire.

Horas previas al anuncio, la cantante ya había mencionado en Instagram que daría un aviso "muy lindo".

En 2020, Dulce María compartió cada detalle del crecimiento y nacimiento de su hija María Paula, quien incluso la acompañó en la gira del reencuentro de RBD. Ahora la primogénita de esta familia se convertirá en hermana mayor.

Hasta el momento se desconoce el sexo del bebé.


