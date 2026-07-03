Dustin Hoffman recibe homenaje en el Festival de Karlovy Vary

Dustin Hoffman recibió el Globo de Cristal en Karlovy Vary y agradeció una vida dedicada al cine, mientras Maggie Gyllenhaal fue reconocida

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El actor estadounidense Dustin Hoffman fue distinguido con el Globo de Cristal del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary por su destacada contribución artística al cine mundial, en una ceremonia en la que expresó su gratitud por haber dedicado su vida a la actuación.

Hoffman, quien también presentará una función especial de El graduado durante el certamen, afirmó sentirse "honrado y conmovido" por el reconocimiento y compartió una reflexión sobre el significado que ha tenido el cine en su vida.

"Me enamoré de la actuación porque fue la primera vez que me sentí perdido en el tiempo. Supe instintivamente que así era como quería vivir. Quería perderme en el tiempo. Quería sumergirme en él. Porque me hacía sentir vivo", expresó.

Un recorrido por toda una carrera

Durante su discurso, el actor recordó una conversación con Robert Redford mientras ambos trabajaban en Todos los hombres del presidente. Según relató, Redford le comentó que los actores no piensan en el conjunto de su carrera mientras filman, sino que están concentrados en construirla película tras película.

Hoffman, quien cumplirá 89 años en agosto, aseguró que ver reflejado el trabajo de toda una vida resulta profundamente emotivo.

"Me emociona mucho, me llena de nostalgia y, sobre todo, me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de hacer lo que amo década tras década con tanta gente brillante que también hacía lo que amaba".

El actor también destacó la importancia de festivales como Karlovy Vary por mantener vivo el amor por el cine y respaldar a quienes desarrollan su trabajo con pasión.

Hoffman adelantó además la próxima publicación de sus memorias, tituladas Look at Me, previstas para el 10 de noviembre, donde abordará distintos momentos de su vida personal y profesional, así como su proceso creativo.

Maggie Gyllenhaal también fue reconocida

Durante la ceremonia inaugural, la actriz y directora Maggie Gyllenhaal recibió el Premio del Presidente del festival y recordó que una estancia académica en Praga marcó el inicio de su interés por dirigir películas.

La cineasta explicó que descubrir la filmografía del director checo Miloš Forman le permitió desarrollar una mirada propia sobre el cine y encontrar la confianza para expresar su visión artística.

"Esa voz que decía: 'Esta soy yo, esto es lo que me gusta', fue parte de lo que me impulsó a ser directora y a expresar mi visión del mundo".

La 60ª edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary se celebra del 3 al 11 de julio y abrió sus actividades con la proyección de la película The Match, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco.