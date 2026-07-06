Ejecutan a José Adán R., exvocalista de Los Nuevos Rebeldes

El cantante de música regional mexicana José Adán Rodríguez, conocido artísticamente como Adán R fue ejecutado en Culiacán, Sinaloa

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El cantante de música regional mexicana José Adán Rodríguez, conocido como Adán R. y exintegrante de la agrupación Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos la noche del domingo en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando el artista se encontraba en la cochera de su domicilio. Sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego en su contra. Rodríguez murió en el sitio a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Fiscalía ya investiga el crimen

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea de investigación o el posible móvil del homicidio.

Sin embargo, medios locales señalaron que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del ataque.

José Adán Rodríguez alcanzó reconocimiento como integrante de Los Nuevos Rebeldes, agrupación del género regional mexicano.

Tras su salida del grupo, inició en 2025 una nueva etapa artística como solista bajo el nombre de Adán R., proyecto con el que buscaba consolidar su carrera dentro del género.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades no han emitido información oficial adicional sobre el caso ni sobre las circunstancias que rodearon el asesinato del cantante.