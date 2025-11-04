Cerrar X
Escena

El calendario de 'La Granja VIP' enciende las redes

Los participantes del reality de TV Azteca sorprendieron con un calendario hecho por ellos mismos; generando memes, elogios y reacciones en redes sociales

  • 04
  • Noviembre
    2025

El gallinero se alborotó, al igual que los usuarios de las redes sociales, con las fotos de los participantes del reality show La Granja VIP, que actualmente se transmite todas las noches por Azteca Uno y 24/7 por Disney Plus.

Y es que, como parte de una de las dinámicas del programa de TV Azteca, el grupo de famosos que compiten por un premio de 2 millones de pesos tuvo que hacer un calendario, con fotos de ellos mismos.

La actividad demandó de su ingenio y creatividad, así como de su capacidad para hacer equipo, pues sin más elementos que los que tienen en La Granja VIP, tenían que hacer las fotos para el almanaque.

Ellos mismos tuvieron que fungir como modelos, vestuaristas, escenógrafos y fotógrafos y, a decir del resultado obtenido en las redes sociales, no lo hicieron nada mal.

Miles de comentarios, positivos y no, memes, clips y otros contenidos relacionados se compartieron en las redes sociales una vez que se dieron a conocer las fotos que “los granjeros” hicieron.

Comentarios

