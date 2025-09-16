'El gran viaje de tu vida': recuerdos y magia en un filme

¿Poder viajar al pasado para revivir o cambiar ese momento que marcó tu vida? Esta es la premisa del nuevo filme del director surcoreano Kogonada, El gran viaje de tu vida, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell.

La cinta, con un guion de Seth Reiss, presenta a Sarah y David, un par de solteros que se conocen en la boda de un amigo en común; su encuentro casual se transforma en una aventura cuando descubren que pueden revivir momentos específicos de su pasado. Entre risas y magia, ellos entenderán quiénes son y se plantearán si pueden cambiar su futuro.

Farrell señaló que la experiencia que vive su personaje en la cinta es algo parecido a lo que él experimenta cuando regresa a Irlanda, su país natal, tras largos periodos lejos de ahí.

“Cuando vuelvo a Irlanda, es como cruzar las puertas que vemos en la película. Mi pasado está en todas partes, y hay suficiente espacio entre este y lo que en un momento se percibió como mi futuro, que ahora es mi presente, que es mi vida en Los Ángeles”, dijo el actor. “Es increíble volver a casa, hay tantos recuerdos… eso mismo sentirá el público al ver esta historia”.

Por su parte, Robbie expresó que esta cinta muestra la importancia de la memoria porque esta es la que forja a una persona a través de sus recuerdos, buenos y malos.

“Yo siempre intento recordar anotando las cosas; sobre todo cuando viajo, suelo llevar un diario porque incluso las cosas increíbles que crees que no vas a olvidar se pueden esfumar”, relató. “A Sarah y David les pasa: cada recuerdo que habían olvidado va regresando a través de la historia”.

Los actores coincidieron en que la cinta les permitió explorar facetas que nunca imaginaron o que habían olvidado que en algún momento vivieron.

“Personalmente disfruté mucho ver a Colin bailando alegremente en una secuencia; nunca imaginé que lo hiciera tan bien”, afirmó la actriz.

Comentarios