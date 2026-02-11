Podcast
escena_presidente_espana_bad_bunny_9fb7798591
El presidente de España cita a Bad Bunny en el Congreso

Pedro Sánchez usó el mensaje 'Menos odio y más amor' para responder a la ultraderecha sobre migración y redes; también fue citado por la Cámara Baja del país

  • 11
  • Febrero
    2026

Bad Bunny continúa rompiendo fronteras y, además, se está convirtiendo en el mensajero de la cultura de la paz, o al menos es lo que parece.

Pues este miércoles el presidente de España, Pedro Sánchez, respondió a la ultraderecha del país durante una comparecencia en el congreso citando al cantante puertorriqueño.

Su mensaje fue claro: "Menos odio y más amor".

Esta respuesta, la cual fue el mensaje central de Bad Bunny en su show de medio tiempo del Super Bowl, fue para responder al líder ultraderechista Vox, Santiago Abascal, quien le preguntó qué relación tiene su anuncio de "censurar" las redes sociales con la regularización "de golpe" de medio millón de migrantes.

El titular del ejecutivo respondió haciendo alusión a la situación que se vive en Estados Unidos, y aseguró que los problemas de seguridad de dicho país no los generan los menores "a los que está deportando la Administración estadounidense", sino "los tecnoligarcas" a los que Abascal "defiende".

"¿Vio usted la Super Bowl el otro día, vio el espectáculo de Bad Bunny?", preguntó Sánchez a Abascal. "Pues eso, menos odio y más amor", agregó.

Esta no es la primera vez que se cita o menciona al cantante en España, pues durante la tarde, previo a la comparecencia de Sánchez por los accidentes ferroviarios, el portavoz del PSOE, en la Cámara Baja de España, el portavoz socialista, Patxi López, también hizo alusión a su concierto en la Super Bowl: "Lo único más poderoso que el miedo es el amor".


