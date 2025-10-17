El príncipe Andrés de Inglaterra renunciará a sus títulos reales

El príncipe Andrés de Inglaterrea, hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones legales y mediáticas en su contra distraigan del trabajo de la familia real, según un comunicado del Palacio de Buckingham.

El principe fue recientemente acusado de presuntos delitos de abuso sexual y mala conducta, de los cuales ha negado rotundamente cualquier responsabilidad.

Con esta decision, el principe Andres busca proteger la imagen de la monarquía y permitir que el rey y la familia real continúen con sus funciones sin distracciones.

Mediante un comunicado, el príncipe indicó que, tras conversaciones con su hermano, el rey CArlos III y su familia, concluyeron que estas acusaciones continuas afectan al trabajo de la monarquía.

"He decidido priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública", señaló.

En el documento presentado agregó que, con el consentimiento del rey, dejará de usar su título y los honores que le han sido conferidos, reiterando su negativa a las acusaciones que se le imputan.

