Cerrar X
d907e2e2d57c495211e2c10fff46ac74298b5a90_12486760a5
Escena

El príncipe Andrés de Inglaterra renunciará a sus títulos reales

El hermano del rey Carlos III dejará de usar sus títulos y honores mientras niega las acusaciones en su contra de abuso y mala conducta sexual

  • 17
  • Octubre
    2025

El príncipe Andrés de Inglaterrea, hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones legales y mediáticas en su contra distraigan del trabajo de la familia real, según un comunicado del Palacio de Buckingham.

El principe fue recientemente acusado de presuntos delitos de abuso sexual y mala conducta, de los cuales ha negado rotundamente cualquier responsabilidad.

Con esta decision, el principe Andres busca proteger la imagen de la monarquía y permitir que el rey y la familia real continúen con sus funciones sin distracciones.

Mediante un comunicado, el príncipe indicó que, tras conversaciones con su hermano, el rey CArlos III y su familia, concluyeron que estas acusaciones continuas afectan al trabajo de la monarquía.

"He decidido priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública", señaló.

En el documento presentado agregó que, con el consentimiento del rey, dejará de usar su título y los honores que le han sido conferidos, reiterando su negativa a las acusaciones que se le imputan.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_alvin_holsey_e1fb3a5c21
Renuncia el almirante de EUA que supervisaba ataques en el Caribe
AP_25279353132134_9f01fcdccc
Renuncia primer ministro francés horas después de armar gobierno
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T163029_451_9ef94fb39a
Renuncia candidato por presuntos nexos criminales en Argentina
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_18_at_9_29_20_PM_1da4fbe51c
Realiza PC Nuevo León quinto día de apoyo aéreo en Veracruz
Whats_App_Image_2025_10_18_at_8_23_57_PM_8c99802c92
Rayados sigue invicto en casa, pero empata con Pumas
Whats_App_Image_2025_10_18_at_9_03_21_PM_5d86f6d5b4
Informa Sheinbaum inicio de censo de daños por fuertes lluvias
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T140304_419_8b977484b3
Anuncia Hospital San José cierre por traslado de instalaciones
publicidad
×