El próximo spin-off de 'Juego de Tronos' ha comenzado a rodarse

La producción de la serie derivada de "Game of Thrones" "A Knight of the Seven Kingdoms" ha comenzado en Belfast, Irlanda y HBO ha compartido la primera imagen de la serie.

La imagen presenta a Peter Claffey, quien fue elegido a principios de este año como Ser Duncan the Tall. Dexter Sol Ansell interpretará a Egg, el escudero de Duncan, cuyo nombre real es Aegon Targaryen.

La primera temporada de "A Knight of the Seven Kingdoms" seguirá las hazañas del caballero Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero, Egg (Dexter Sol Ansell), aproximadamente 100 años antes de los eventos de "Game of Thrones" y 100 años después de los eventos de "House of the Dragon".

La historia se extenderá a lo largo de seis episodios, y HBO aún no ha confirmado si la miniserie será un acuerdo único que no se extienda más allá de su material original

Así mismo, HBO también ha anunciado que Finn Bennett ("True Detective: Night Country") coprotagonizará la serie como Aerion Targaryen, junto a Bertie Carvel ("The Crown") como Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford ("Tiny Beautiful Things"), como Tanselle, Daniel Ings ("Sex Education") como Ser Lyonel Barotheon y Sam Spruell ("Fargo") como Maekar Targaryen.

Además, Sarah Adina Smith y Owen Harris dirigirán cada uno tres de los seis episodios totales de la primera temporada.

Con información de Variety

