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El regreso de Oasis llegará al cine con documental oficial

Disney confirmó una película sobre la reunión de Liam y Noel Gallagher, con imágenes detrás de cámaras de la gira Oasis Live ’25

  • 14
  • Mayo
    2026

El tan esperado reencuentro de Oasis no solo ha generado entusiasmo entre millones de seguidores alrededor del mundo, sino que también será el eje de un documental que narrará uno de los regresos más significativos en la historia del rock.

Disney, en colaboración con Magna Studios y Sony Music Vision, confirmó la realización de una producción oficial sobre la icónica banda británica integrada por Liam y Noel Gallagher.

La película llegará primero a los cines en septiembre de este año y más adelante se estrenará en exclusiva en Disney+ hacia finales de 2026.

El proyecto estará escrito y producido por Steven Knight, creador de la reconocida serie Peaky Blinders, mientras que la dirección estará en manos de Dylan Southern y Will Lovelace, cineastas con experiencia en documentales musicales como Shut Up and Play the Hits y Meet Me in the Bathroom.

El filme ofrecerá una mirada detrás de cámaras de la gira Oasis Live ’25, considerada por muchos como uno de los regresos más esperados del rock en los últimos años.

 


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