Elaine Haro se une al elenco de 'Mentiras El Musical la Gira'

La actriz y cantante mexicana Elaine Haro se une al elenco de Mentiras, el musical para interpretar el icónico papel de Yuri en la gira nacional de 2025, que celebra la edición ochentera de la obra.

Será la actriz más joven en formar parte del cast principal, y debutará en las funciones de Monterrey los días 8 y 9 de noviembre.

El anuncio se dio este lunes 27 de octubre de 2025, se confirmó su participación a través de publicaciones en redes sociales y spots promocionales.

Fans y medios como cuentas especializadas en espectáculos lo han viralizado rápidamente.

Tras el éxito de la serie en Amazon Prime Video (estrenada en junio de 2025 con Belinda y Regina Blandón), Mentiras, el musical emprende una gira por 15 ciudades mexicanas, reviviendo los hits pop de los 80 como "Cómo te va mi amor" y "El me mintió".

La trama sigue a cuatro mujeres (inspiradas en divas como Yuri, Dulce, Daniela Romo y Lupita D'Alessio) que se reúnen en un funeral y descubren secretos sobre un hombre en común.

Trayectoria de Elaine Haro

A sus 22 años, Elaine es una estrella en ascenso. Ha brillado en teatro infantil, como en Mentiritas, el musical en 2017, versión kid-friendly de esta misma obra, telenovelas como "La mexicana y el güero", y "Como dice el dicho".

Recientemente, participó en La casa de los famosos México 2025 y lanzó sencillos como "Abrazame y Besame".

Su voz y carisma la hacen perfecta para el rol de Yuri, la leal abogada con toques de drama y humor.

Comentarios