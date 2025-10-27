Cerrar X
Escena

Emma Thompson regresa al suspenso con 'Down Cemetery'

La actriz protagoniza el thriller de ocho episodios de Apple TV+ que combina desapariciones, secretos y una explosión que sacude a una comunidad inglesa

  • 27
  • Octubre
    2025

Todo está listo para el próximo estreno de "Down Cemetery: El Misterio de Oxford", una serie de suspenso que cuenta con 8 capítulos, que se irán estrenando semanalmente, desde el 29 de octubre hasta el 10 de diciembre.

Una explosión marca el inicio de esta serie de Apple TV+, en la que poco a poco se van revelando secretos conectados con ese incidente, con la desaparición de una niña y con una comunidad que sabe más de lo que dice.

“La historia comienza cuando una casa explota en una tranquila zona residencial de Oxford y, tras la tragedia, desaparece una niña. Una vecina del lugar queda profundamente afectada por el incidente y decide investigar por su cuenta. Para ello, recurre a una detective privada.

Emma Thompson es la protagonista, quien interpreta a la detective Zoë Boehm, mientras que Ruth Wilson es Sarah Tafford, la vecina de la niña desaparecida, que se obsesiona con descubrir qué le sucedió el día de la explosión.

Juntas se ven arrastradas a una compleja conspiración que pone en entredicho la frontera entre los vivos y los muertos, revelando que algunas personas consideradas muertas podrían seguir vivas... mientras otras, vivas, están más cerca de la muerte de lo que imaginan.

ems.png

El reparto incluye al ganador del premio BAFTA, Adeel Akhtar, y también a Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, ganador del premio BAFTA, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun y Aiysha Hart.

La serie está basada en la novela de Mick Herron, quien también escribió la novela en la que se basa la serie Slow Horses (una de las mejores series de espías en la actualidad), pero el hecho de que la historia involucra una explosión en una casa y una niña desaparecida nos lleva a pensar en un misterioso caso real que, hasta la fecha, no se ha logrado resolver.


Comentarios

