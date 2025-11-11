Este jueves llega a cines 'El Sobreviviente' de Glen Powell

Para Glen Powell, la parte más difícil al interpretar a Ben Richards en El Sobreviviente fue la espera a ser aprobado por Stephen King, autor del thriller homónimo en el que está basada la cinta.

“Acepté muy emocionado cuando de repente me dijeron: ‘Por cierto, tienes que ser aprobado por Stephen King, hoy verá Hit Man para decidir’. Así que tuve que esperar toda la noche y cruzar los dedos hasta el día siguiente. Le encantó, gracias a Dios”, dijo el actor.

Dirigida por Edgar Wright, El Sobreviviente presenta a Richards, un padre desempleado que, desesperado por ayudar a su hija enferma, se une al programa de juegos donde a los concursantes se les paga por correr para salvar sus vidas mientras un equipo de cazadores —o cualquier persona— intenta matarlos en televisión nacional.

El director destacó que esta nueva adaptación es más fiel al libro que la protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1987.

“Hicimos una reinterpretación, no solo un remake. Rescatamos la dureza ética del libro y su visión sobre la desesperación humana y el uso del espectáculo mediático como opresión”, indicó Wright.

Powell señaló que si algo le gusta de los remakes es que aporten algo diferente, por eso cuando leyó el guion de esta nueva adaptación le gustó mucho, pues no era una copia de lo anterior.

“Cuando vi la versión de Arnold Schwarzenegger, fui muy consciente de que se basaba muy libremente en el libro, así que siempre sentí que había una parte importante de la historia que no se había adaptado”, dijo. "Esta película cumple con creces en todos los sentidos”.

El protagonista recalcó que la idea de hacer un personaje de gente común que enfrente situaciones extraordinarias siempre es atractiva.

“Ben es el desvalido por excelencia. Es un tipo normal que se enfrenta al sistema más poderoso y opresivo que existe. Así que no hay nada más importante ni menos probable", señaló el actor, quien tuvo que aprender a mostrar un malhumor constante para este papel.

“Aquí vemos a un Glen molesto todo el tiempo; sin duda es algo diferente que salió de mí”.

