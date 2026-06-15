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Escena

Este jueves llega a streaming el thriller 'Te Encontraré'

La primera adaptación de la novela de Harlan Coben sigue a un padre condenado injustamente que escapa de prisión tras descubrir que su hijo podría seguir vivo

  • 15
  • Junio
    2026

El esperado thriller de suspenso "Te Encontraré" (I Will Find You) se estrenará el próximo jueves y promete mantener al espectador al filo del sofá y con el alma en un hilo.

La miniserie de ocho episodios marca un hito importante para Netflix al convertirse en la primera adaptación de una novela del autor de best-sellers Harlan Coben ambientada en Estados Unidos.

La premisa gira en torno a David Burroughs, un padre de familia que cumple una condena de cadena perpetua tras haber sido incriminado falsamente por el homicidio de su propio hijo.

La historia da un vuelco cuando la excuñada de David, una exreportera llamada Rachel Mills, lo visita en prisión y le muestra una fotografía reciente tomada por una conocida. En la imagen aparece, en segundo plano, un niño idéntico a su hijo con la edad que tendría en la actualidad.

Movido por la esperanza de que el pequeño sigue con vida, David ejecuta una peligrosa y meticulosa fuga de un penal de máxima seguridad para rescatarlo y exponer a los verdaderos culpables.

La producción destaca por un reparto integrado por figuras reconocidas de la televisión y el cine internacional, como Sam Worthington en el papel principal de David Burroughs y Britt Lower como la audaz Rachel Mills. También participan Milo Ventimiglia, Erin Richards, Clancy Brown, Madeleine Stowe y Jonathan Tucker.

El equipo creativo está encabezado por el director de cine de intriga Brad Anderson, quien dirige la mayoría de los episodios. La adaptación de la novela publicada en 2023 fue desarrollada por Robert Hull en conjunto con el propio Harlan Coben, quienes además lideran la producción ejecutiva.

El lanzamiento oficial de los ocho capítulos que integran la historia se realizará de manera simultánea en todo el mundo a partir de las primeras horas del jueves.


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