Este jueves se estrena 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero'

Este jueves llega al servicio de streaming "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" una miniserie documental creada a partir de los archivos más íntimos y reveladores del Divo de Juárez.

La directora María José Cuevas y la productora Ivonne Gutiérrez, junto con la productora Laura Woldenberg y la producción de Mezcla, llevan a Netflix esta historia, que no solo nos adentra en la vida de uno de los artistas más queridos de México, sino que también ofrece una mirada inédita y profundamente humana de Alberto Aguilera.

“Debo, puedo y quiero”, frase que da título a la serie, fue un titular destacado de un periódico local en alusión al primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, en mayo de 1990, momento clave en la historia y vida del cantautor mexicano.

El verso también forma parte de su éxito musical Debo hacerlo. Para la directora, este título condensa la esencia de Juan Gabriel: todo lo alcanzó porque “lo quería, lo debía y lo podía”.

El proceso de realización de esta serie documental partió de un invaluable archivo videográfico que los cercanos a Juan Gabriel (e, incluso, el mismo Alberto Aguilera) capturaron con cámaras personales desde los años 70 hasta 2010.

La sensibilidad en el proceso creativo fue crucial en la selección de las cintas. Los destellos de Alberto ya estaban ahí, ocultos en las grabaciones; solo había que descubrirlos. “Fue todo un reto encontrar la manera de navegar con rapidez en los archivos, sin perder de vista aquello que, en primera instancia, parecía insignificante, pero que resultó ser muy importante”.

En este viaje documental, la directora reconoce a tres narradores principales: 1) Juan Gabriel (o Alberto) como voz central; 2) las canciones; y 3) los testimonios de las personas más cercanas al artista.

"Revisitar todo el material con detalle y encontrar la pieza correcta para ilustrar cada momento de la historia, ese fue el reto mayor".

