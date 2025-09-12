Estrena Ed Sheeran su octavo disco, 'Play', entre críticas

El cantante británico Ed Sheeran lanzó su nuevo álbum, "Play", el octavo de su carrera, compuesto por 18 canciones.

El trabajo incorpora instrumentos tradicionales de la música india, como el shitar y la kanjira, e incluye colaboraciones con figuras como Arjit Singh. Pese a esta fusión cultural, el artista mantuvo su característico estilo pop.

La recepción en la prensa británica no fue indulgente. El diario conservador The Telegraph tituló: “Por qué Ed Sheeran nunca será de los mejores de todos los tiempos”, calificando el disco de “populista” y acusando al músico de ser previsible.

“Puedes cantar sus canciones la primera vez que las escuchas porque siempre sabes cuál será el siguiente acorde y la siguiente rima”, escribió el rotativo.

La primera pista, “Opening”, funciona como un diario personal donde Sheeran habla de pérdidas, miedos, rezos y renovación. Según el propio artista, la canción surgió al reestructurar el álbum y busca ser un puente emocional hacia el resto del trabajo.

A la par del estreno, el músico de 34 años reveló en el pódcast irlandés The 2 Johnnies que planea trasladar su residencia permanente a Estados Unidos, desde donde organizará una gran gira mundial.

