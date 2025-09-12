Cerrar X
Estrena Ed Sheeran su octavo disco, 'Play', entre críticas

Ed Sheeran estrenó su octavo disco, Play, con referencias a la música india, pero la crítica británica lo tachó de 'populista' y 'previsible'

El cantante británico Ed Sheeran lanzó su nuevo álbum, "Play", el octavo de su carrera, compuesto por 18 canciones.

El trabajo incorpora instrumentos tradicionales de la música india, como el shitar y la kanjira, e incluye colaboraciones con figuras como Arjit Singh. Pese a esta fusión cultural, el artista mantuvo su característico estilo pop.

La recepción en la prensa británica no fue indulgente. El diario conservador The Telegraph tituló: “Por qué Ed Sheeran nunca será de los mejores de todos los tiempos”, calificando el disco de “populista” y acusando al músico de ser previsible.

“Puedes cantar sus canciones la primera vez que las escuchas porque siempre sabes cuál será el siguiente acorde y la siguiente rima”, escribió el rotativo.

La primera pista, “Opening”, funciona como un diario personal donde Sheeran habla de pérdidas, miedos, rezos y renovación. Según el propio artista, la canción surgió al reestructurar el álbum y busca ser un puente emocional hacia el resto del trabajo.

A la par del estreno, el músico de 34 años reveló en el pódcast irlandés The 2 Johnnies que planea trasladar su residencia permanente a Estados Unidos, desde donde organizará una gran gira mundial.


