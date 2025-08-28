Estrenarán documental sobre Juan Gabriel con material inédito

El legado de Juan Gabriel llegará a Netflix con el estreno del documental Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, que se estrenará el próximo 30 de octubre y estará conformado por cuatro capítulos que recorren la vida y obra del ícono musical mexicano.

La serie, dirigida por María José Cuevas y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, fue presentada este jueves por la plataforma como un homenaje “que duele bonito” y que revela el universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del intérprete.

El proyecto contará con material inédito y de archivo, ofreciendo lo que Netflix describió como un “acceso sin precedente” a la vida pública y privada del artista, así como a su sensibilidad y a su inagotable pasión creativa.

A lo largo de los cuatro episodios, el documental explorará desde los inicios de Juan Gabriel en la música hasta su muerte en 2016, mostrando una faceta íntima y reveladora del hombre detrás del “Divo de Juárez”, autor de cientos de canciones que rompieron prejuicios y se convirtieron en himnos para varias generaciones.

Fallecido a los 66 años en Santa Mónica, California, Juan Gabriel dejó un legado inigualable: compuso para más de 200 artistas, vendió más de 30 millones de discos y fue reconocido con premios internacionales, entre ellos el título de Personalidad del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2009, doce Premios Billboard, el Laurel de oro y Excelencia Universal otorgado por el rey Juan Carlos I de España, así como un día en su honor en Los Ángeles, celebrado cada 5 de octubre.

Con canciones emblemáticas como No tengo dinero, Siempre en mi mente y Querida, Juan Gabriel marcó la música latina desde los años setenta y, a través de este documental, Netflix buscará acercar a nuevas generaciones a la historia de un artista que convirtió su dolor en arte y se transformó en símbolo de la cultura popular mexicana.

