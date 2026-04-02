Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
gsrgas_e7a4723434
Escena

Eugenia Cauduro reaparece y habla del fallecimiento de su madre

La actriz compartió que ha sido un duelo complejo, pero también un proceso lleno de aprendizaje, destacando la fortaleza y actitud de su madre

  • 02
  • Abril
    2026

La actriz Eugenia Cauduro reapareció recientemente en un evento público acompañada de su hija, en una imagen que llamó la atención por la cercanía y complicidad entre ambas.

Durante este encuentro con medios, la intérprete se mostró serena, pero visiblemente conmovida al abordar uno de los momentos más difíciles de su vida personal, dejando ver el apoyo familiar que ha sido clave en este proceso.

En sus declaraciones, Cauduro habló abiertamente sobre el fallecimiento de su madre, doña Silvia Rodríguez, quien murió a los 81 años tras una larga lucha contra el cáncer.

La actriz compartió que ha sido un duelo complejo, pero también un proceso lleno de aprendizaje, destacando la fortaleza y actitud de su madre ante la enfermedad, la misma que calificó como una lección de vida que la marcó profundamente.

Finalmente, la actriz dejó claro que, aunque la pérdida sigue siendo reciente, se encuentra enfocada en salir adelante de la mano de su familia, especialmente de su hija, con quien ha fortalecido su vínculo.

Cauduro expresó que honra la memoria de su madre manteniendo vivo su ejemplo de resiliencia, enfrentando esta etapa con entereza y agradecimiento por el tiempo compartido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

viaje_f22ca37682
Andrea Legarreta y Erik Rubín mantienen unión familiar en viaje
Whats_App_Image_2026_02_26_at_12_59_52_AM_b133a97c99
Los Gallos salen 'bravos' y vencen a los Tigres
nl_anexos_72055f6739
Anexos en NL: El auge del tratamiento contra adicciones
publicidad

Últimas Noticias

inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
escena_celine_dion_1c3c1de213
Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios
AP_26095706217576_2a076afb61
Leeds vuelve a una semifinal de FA Cup luego de 38 años
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×