Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gómez tras polémica crítica

A través de su cuenta de TikTok, el actor Eugenio Derbez reconoció que se equivocó al criticar la actuación que Selena Gómez hizo en la película "Emilia Pérez", donde habló español sin “sentir” sus diálogos.

Y es que en una entrevista que le concedió a Gaby Meza, crítica de cine, Derbez calificó como “indefendible” el trabajo como actriz de Gómez, y es que, para él el hecho de que la joven no entendiera el español (idioma en el que se rodó la cinta) hizo imposible que pudiera darle intención a su personaje.

“Selena es indefendible. Estuve ahí con gente que se miraban en cada escena como diciendo: ‘¡Wow! ¿Qué es esto?’ Yo decía, no puedo creer que nadie esté hablando de esto”, expresó.

Derbez mencionó que la película, ambientada en México, no fue filmada en el país y que, además, carecía de un reparto compuesto por actores hispanohablantes, lo que, según él, afectó la autenticidad del proyecto.

Poco después de las declaraciones, Selena Gomez respondió a través de un comentario en redes sociales, defendiendo su esfuerzo en la película.

Tras la polémica generada en redes sociales, Eugenio Derbez publicó un video en TikTok ofreciendo disculpas a Selena Gomez.

“Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, dijo.

La película, dirigida por el francés Jacques Audiard, ha sido tema de discusión no solo por las críticas hacia Selena Gomez, sino también porque el director no habla español ni inglés, y la producción no se involucró de lleno en la cultura mexicana.

Además, Adriana Paz, la única actriz mexicana en el elenco, tiene un papel secundario, lo que ha generado debate sobre la representación de la cultura latina en el cine internacional.

Eugenio Derbez cerró su mensaje de disculpa afirmando que espera que sus comentarios no afecten la percepción de la cinta, la cual ha sido elogiada en festivales internacionales.

Belinda defiende a Selena Gómez

Belinda utilizó sus historias de Instagram no solo para lamentar las palabras de Derbez; sino para expresarle su apoyo a la cantante y subrayar la importancia de valorar el trabajo de otras personas, en lugar de emitir juicios negativos.

“Me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gomez. Hay que ser un poco más empáticos con los comentarios que se hacen, ya que pueden dañar los sentimientos de las personas”, escribió.

Comentarios