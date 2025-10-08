Cerrar X
Escena

Fallece Ron Dean, actor de 'The Breakfast Club', a los 87 años

El actor murió en Chicago tras una larga enfermedad. Fue conocido por papeles en "Risky Business", "The Dark Knight" y "The Breakfast Club"

  • 08
  • Octubre
    2025

El célebre actor Ron Dean, conocido por sus papeles en "Risky Business" y "The Breakfast Club", falleció el pasado domingo 5 de octubre a los 87, según Maggie Neff, compañera de Ron durante 40 años.

El veterano actor murió en un hospital en Chicago.

Hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento, pero de acuerdo con Maggie, Ron había estado luchando contra una larga enfermedad.

De acuerdo con el medio TMZ, Dean falleció a las 04:00 horas de la madrugada del domingo, rodeado de sus hermanas y seres queridos.

Ron interpretó frecuentemente a agentes de la ley en la gran pantalla, y uno de sus primeros créditos como actor fue "Risky Business", junto a Tom Cruise.

El actor también compartió cámaras con William Shatner en "T.J. Hooker" y tuvo un papel en "The Package", con Gene Hackman y Tommy Lee Jones.

En "The Breakfast Club" interpretó al padre de Emilio Estevez.

Además, también fue elegido por Christopher Nolan para un papel en "The Dark Knight".


Comentarios

Etiquetas:
