Famke Janssen critica su ausencia en Avengers: Doomsday

La actriz Famke Janssen afirmó que Marvel Studios 'cometió un error' al no incluirla como Jean Grey en Avengers: Doomsday

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La actriz Famke Janssen, reconocida por interpretar a Jean Grey en la saga de X-Men, aseguró que Marvel Studios “cometió un error” al no convocarla para retomar su personaje en la próxima película Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre.

Durante una aparición en Spacecon 2026, la intérprete expresó su postura sobre su ausencia en el proyecto, en el que sí participarán varios de sus antiguos compañeros de reparto.

“Creo que se equivocaron, pero bueno, ¿quién soy yo? Solo soy una persona que piensa eso”, comentó Janssen.

Un regreso con ausencias notables

La ausencia de Janssen ha llamado la atención debido a que Marvel ha confirmado el regreso de múltiples actores de la franquicia X-Men. Entre ellos se encuentran Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Kelsey Grammer (Bestia), Alan Cumming (Nightcrawler) y Rebecca Romijn (Mística).

La falta de Jean Grey en este reencuentro ha generado comentarios entre seguidores de la saga, considerando la relevancia del personaje dentro del universo mutante.

Trayectoria como Jean Grey

Janssen debutó como la telépata Jean Grey en la película X-Men (2000), y posteriormente retomó el papel en X2: X-Men United (2003) y X-Men: The Last Stand (2006).

Además, tuvo apariciones posteriores en The Wolverine (2013) y X-Men: Days of Future Past (2014), consolidando su vínculo con el personaje.

En entrevistas recientes, la actriz ha reconocido que el personaje de Jean Grey continúa siendo uno de los temas más recurrentes en su carrera.

“En cada entrevista que doy, siempre sale a relucir. Supongo que debería sentirme halagada de que este personaje haya conectado con la gente”, señaló.

Janssen también destacó que, pese al paso del tiempo, el interés del público por Jean Grey se mantiene vigente, especialmente cada vez que se anuncia una nueva producción relacionada con el universo de Marvel.