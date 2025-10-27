Famosos aceleran en el Gran Premio de México 2025

Desde el paddock hasta las gradas, famosos se presentaron al Autódromo Hermanos Rodríguez para ver la carrera del GP de México 2025 de la F1.

El año anterior, diferentes celebridades estuvieron en el Autódromo Hermanos Rodríguez para apoyar (o no) a Checo Pérez con Red Bull y, aunque este año el mexicano no compitió con ninguna escudería, la presencia de cantantes, actrices y empresarios no faltó.

Un evento de primer nivel como este nadie se lo quiere perder, por lo que los famosos hicieron un espacio en sus apretadas agendas para poder asistir y disfrutar de la velocidad y el rugir de los motores.





