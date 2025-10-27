Cerrar X
Escena

Famosos aceleran en el Gran Premio de México 2025

Celebridades del espectáculo y los negocios se dieron cita en la CDMX para disfrutar la emoción de la F1, pese a la ausencia de Checo Pérez en la parrilla

  27
  Octubre
    2025

Desde el paddock hasta las gradas, famosos se presentaron al Autódromo Hermanos Rodríguez para ver la carrera del GP de México 2025 de la F1.

El año anterior, diferentes celebridades estuvieron en el Autódromo Hermanos Rodríguez para apoyar (o no) a Checo Pérez con Red Bull y, aunque este año el mexicano no compitió con ninguna escudería, la presencia de cantantes, actrices y empresarios no faltó.

Un evento de primer nivel como este nadie se lo quiere perder, por lo que los famosos hicieron un espacio en sus apretadas agendas para poder asistir y disfrutar de la velocidad y el rugir de los motores.

571331745_725748540570863_5344174764838013158_n.jpg

572125520_18535843084048492_5490122780029295246_n.jpg

568620591_927456089606741_5368081206708574076_n.jpg

573158219_18536558860027169_738576575966597409_n.jpg


