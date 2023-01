Famosos despiden en redes a Lisa Marie Presley

Este jueves trascendió el fallecimiento de la cantautora Lisa Marie Presley, a los 54 años, quién fuera la única hija de la leyenda de la música Elvis Presley.

Tras la noticia, diversas personalidades del mundo del espectáculo han inundado las redes sociales con emotivos mensajes para darle el último adiós a Lisa Marie.

It’s hard to take when someone so young and full of life passes on. I feel so bad about Lisa Marie and I wish the best for her children and her family. Love & Mercy, Brian pic.twitter.com/1yTTlDqPKv