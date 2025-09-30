Fiscalía pide al menos 11 años de cárcel para 'Diddy' en NY

Los fiscales encargados del caso contra Sean “Diddy” Combs pidieron este martes al juez federal Arun Subramanian imponerle una sentencia no menor a once años de prisión, argumentando que el rapero, de 55 años, sostuvo durante décadas una conducta abusiva y delictiva.

El pasado mes de julio, tras un proceso judicial de siete semanas, un jurado declaró a Combs culpable de transporte para ejercer la prostitución, aunque fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado.

La fiscalía subrayó que, si bien la condena no se basará en los delitos de los que fue exonerado, la pena debe tomar en cuenta “la manera en que fueron cometidos” los crímenes comprobados.

“Diddy no muestra arrepentimiento”

En su escrito al juez, las fiscales señalaron que Combs no ha mostrado señales de remordimiento y que justifica sus actos como parte de “relaciones tóxicas”, sin reconocer el daño infligido.

Compararon el caso con otros similares donde las sentencias superaron los diez años debido al uso de la violencia y el temor generado en las víctimas.

Testimonios que piden justicia

Cassie Ventura, expareja del rapero y principal testigo en el juicio, envió una carta al tribunal relatando el abuso físico y psicológico que sufrió durante años.

“Todos los días tengo pesadillas y sigo en tratamiento. Me preocupa que Combs o sus cómplices busquen hacer daño a mi familia”, escribió.

A su testimonio se sumaron otros, como el de una exasistente conocida como “Mia” y los padres de Ventura, quienes pidieron al juez imponer una condena acorde con la gravedad de los hechos.

Defensa busca una pena reducida

La semana pasada, los abogados del músico solicitaron una condena mucho menor: 14 meses de prisión efectiva, lo que equivaldría prácticamente al tiempo que ya ha pasado recluido desde su detención en septiembre de 2024.

La sentencia se conocerá el viernes

Será el próximo viernes cuando el juez Subramanian defina la pena que enfrentará Sean Combs, en un caso que ha sacudido a la industria musical y reavivado el debate sobre los abusos de poder en el mundo del espectáculo.

Comentarios