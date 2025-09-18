Florinda Meza revive a Chespirito con IA en su documental

En medio de la controversia desatada por la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, Florinda Meza sorprende con el anuncio de su documental Atrévete a vivir, un proyecto que promete revelar facetas inéditas de su vida y su relación con Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito.

Este ambicioso trabajo, dirigido por Javi Domínguez, se estrenará el 30 de septiembre en Amazon Prime Video, según reveló el productor.

El documental, que comenzó a gestarse en 2020 y finalizó en octubre de 2024, utiliza inteligencia artificial para recrear a Roberto Gómez Bolaños en pantalla, además de incluir más de 100 fotos inéditas, videos y recuerdos del archivo personal de Florinda.

“Van a ver a don Roberto de nuevo en la pantalla”, aseguró Dominguez, destacando que no enfrentan problemas legales, ya que el nombre de Chespirito no fue registrado como marca.

Atrévete a vivir no solo abordará la historia de amor entre Florinda y Roberto, que tomó cinco años de cortejo, sino también los orígenes de la actriz, desde una infancia marcada por el maltrato hasta sus primeros pasos en la televisión, donde enfrentó el machismo de la época.

“Para muchos, ser actriz era casi sinónimo de prostituta”, se escucha en el tráiler, que también muestra imágenes de su niñez y su llegada al Canal 8.

Aunque Javi Domínguez aclaró que el documental no es una respuesta directa a la bioserie sobre Chespirito, sí ofrecerá la perspectiva de Florinda sobre su romance y el duelo tras la pérdida de su esposo.

📌 FLORINDA MEZA ROMPE EL SILENCIO



La viuda de Chespirito lanza el tráiler de su documental “ATRÉVETE A VIVIR” 🎬✨



“Algunas historias empiezan en el silencio…” se escucha mientras vemos fotos íntimas y revelaciones de su vida. Ella misma narra el viaje.#FlorindaMeza… pic.twitter.com/5RhR1Z7wy9 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 18, 2025

El proyecto incluye material adicional para respaldar su versión de los hechos, lo que añade un matiz personal a esta producción.

Con un estreno próximo en Amazon Prime Video, Atrévete a vivir promete ser un viaje íntimo y revelador, combinando tecnología de vanguardia con la nostalgia de una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana.

