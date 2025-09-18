Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_21d799502a
Escena

Florinda Meza revive a Chespirito con IA en su documental

Florinda Meza sorprende con el anuncio de su documental Atrévete a vivir, un proyecto que promete revelar facetas inéditas de su vida

  • 18
  • Septiembre
    2025

En medio de la controversia desatada por la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, Florinda Meza sorprende con el anuncio de su documental Atrévete a vivir, un proyecto que promete revelar facetas inéditas de su vida y su relación con Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito.

Este ambicioso trabajo, dirigido por Javi Domínguez, se estrenará el 30 de septiembre en Amazon Prime Video, según reveló el productor.

El documental, que comenzó a gestarse en 2020 y finalizó en octubre de 2024, utiliza inteligencia artificial para recrear a Roberto Gómez Bolaños en pantalla, además de incluir más de 100 fotos inéditas, videos y recuerdos del archivo personal de Florinda.

“Van a ver a don Roberto de nuevo en la pantalla”, aseguró Dominguez, destacando que no enfrentan problemas legales, ya que el nombre de Chespirito no fue registrado como marca.

Atrévete a vivir no solo abordará la historia de amor entre Florinda y Roberto, que tomó cinco años de cortejo, sino también los orígenes de la actriz, desde una infancia marcada por el maltrato hasta sus primeros pasos en la televisión, donde enfrentó el machismo de la época.

“Para muchos, ser actriz era casi sinónimo de prostituta”, se escucha en el tráiler, que también muestra imágenes de su niñez y su llegada al Canal 8.

Aunque Javi Domínguez aclaró que el documental no es una respuesta directa a la bioserie sobre Chespirito, sí ofrecerá la perspectiva de Florinda sobre su romance y el duelo tras la pérdida de su esposo.

El proyecto incluye material adicional para respaldar su versión de los hechos, lo que añade un matiz personal a esta producción.

Con un estreno próximo en Amazon Prime Video, Atrévete a vivir promete ser un viaje íntimo y revelador, combinando tecnología de vanguardia con la nostalgia de una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_c28baefecf
Trump celebra la cancelación del programa de Jimmy Kimmel
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T081729_863_cd77484eda
Crawford vence a 'Canelo' Álvarez; le arrebata títulos mundiales
escena_jessie_joy_9077232a26
Jesse y Joy no se guardarán nada en su nuevo documental
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T133703_554_ab63fb2126
Presentan a Anthony Martial como nuevo refuerzo del Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T133412_866_ac7d31d1d8
'Fito' negocia un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T132536_119_4865912336
Caen seis en posesión de armas y droga en Área Metropolitana
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
EH_UNA_FOTO_120d9d6813
Bloquean carretera en por desaparición de joven
publicidad
×