Francesca Scorsese dirigirá un episodio de 'The Saints'

La segunda temporada de "The Saints", el drama documental de Martin Scorsese, además de estar cerca de estrenarse, también contará con una participación especial, pues su hija Francesca fungirá como directora.

El proyecto de Scorsese se sumerge en la vida de santos cristianos y recorre más de 2000 años de historia de casi todos los continentes.

La serie se dividirá en dos partes, la primera estrenándose del próximo 16 de noviembre al 7 de diciembre y contando con cuatro episodios, mientras que la segunda parte llegará en 2026.

El episodio que se emitirá el 7 de diciembre estará dedicado a la vida de Carlo Acutis, el joven beato que el mundo conoció como 'El Influencer de Dios'.

Será este capítulo el cual cuente con la participación de Francesca Scorsese como directora, la cual se sumergirá en cómo Acutis y su visión profética utilizaron el poder de Internet y la tecnología para difundir la palabra de Cristo en la era digital.

La primera temporada la dedicó a Juan el Bautista, María Magdalena, Juana de Arco y otras personalidades influyentes de la santidad cristiana.

Esta serie documental subraya la fascinación de Scorsese por el cristianismo, un tema recurrente en su filmografía, y para muestra de ello es que el director continúa esta exploración a través de un largometraje que se encuentra en desarrollo sobre la figura de Jesucristo.

