Gabrielle Henry mejora tras grave caída en Miss Universo

Gabrielle Henry, la representante de Miss Universo 2025 por Jamaica, sigue en recuperación tras la grave caída que sufrió el 19 de noviembre durante la gala preliminar del certamen en Bangkok, en Tailandia.

Tras el incidente, fue necesario emitir un comunicado oficial que actualizara los detalles sobre su condición, el tratamiento que está recibiendo y los compromisos asumidos por la organización Miss Universe Organization (MUO).

De acuerdo al anuncio, firmado por el presidente de la MUO, Raúl Rocha, Gabrielle Henry cayó por una abertura en el escenario tras su pasarela en traje de noche, lo que resultó en “una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones de consideración”.

La modelo fue trasladada de emergencia al hospital de Bangkok, donde quedó internada en la unidad de cuidados intensivos bajo monitoreo neurológico constante.

El comunicado detalla además que la organización Miss Universe Organization asumió “plena e inmediata responsabilidad” desde el primer momento y se comprometió a cubrir todos los gastos derivados del accidente: atención médica, hospitalización, rehabilitación, así como el alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Gabrielle durante su estancia en Tailandia.

También fueron cubiertos los costos de transporte, reprogramación de vuelos y personal médico para acompañarlas.

En su mensaje, Raúl Rocha expresó que, tras días complicados, los últimos informes médicos muestran señales de mejoría. Afirmó que gracias a la atención especializada brindada “cada problema se resolvió con éxito” y confirmó que Gabrielle “se encuentra en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta”.

Comentarios