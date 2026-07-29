Ganará Robert Downey Jr. $100 millones por volver a Marvel

Robert Downey Jr. encabezará el elenco de 'Avengers: Doomsday' y 'Secret Wars' con el mayor salario del UCM al interpretar al Doctor Doom

El actor Robert Downey Jr volverá al Universo Cinematográfico de Marvel, en el papel del Doctor Doom, y lo hará como el mejor pagado de los Avengers.

Y es que el protagonista de Iron Man ganará 100 millones de dólares por participar en las películas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, que serán filmadas simultáneamente, dirigidas por los hermanos Russo.

El acuerdo de Downey Jr. podría incluir una aparición adicional en otra producción de Marvel.

En Marvel, él se ha consolidado como el actor mejor pagado del estudio, acumulando más de 500 millones de dólares por su actuación en las cintas de Avengers, la trilogía de Iron Man, Capitán América: Civil War y sus apariciones especiales en El Increíble Hulk y Spider-Man: De Regreso a Casa.

Otros muy bien pagados del elenco de los nuevos filmes son Chris Hemsworth y Chris Evans, quienes negociaron contratos cercanos a los 40 millones de dólares, cada uno, para regresar como Thor y Capitán América, respectivamente.

Los salarios de Downey Jr., Hemsworth y Evans ascenderían a los 180 millones de dólares, lo que representa casi el 30 por ciento del presupuesto combinado de Doomsday y Secret Wars, estimado en unos 600 millones de dólares.

El resto del elenco de Doomsday y Secret Wars, integrado por figuras como Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Danny Ramirez, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Tenoch Huerta y Hayley Atwell, también participará en ambas producciones, aunque sus contratos estarán muy por debajo de las cifras negociadas por Downey Jr., Hemsworth y Evans.