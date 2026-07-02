Gary Glitter enfrenta nuevos cargos por delitos sexuales

El excantante británico Gary Glitter fue acusado de cuatro nuevos delitos sexuales presuntamente cometidos entre 1978 y 1981 contra una menor

El excantante británico Gary Glitter, cuyo nombre real es Paul Gadd, fue acusado de cuatro nuevos delitos sexuales presuntamente cometidos entre 1978 y 1981 contra una menor de edad, mientras continúa cumpliendo una condena de 16 años de prisión por delitos de pederastia.

La Fiscalía de Inglaterra y Gales (CPS) informó que el artista, de 82 años, enfrenta un cargo por mantener relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años y tres cargos por agresión indecente contra una menor de 14 años.

Las imputaciones derivan de la denuncia presentada por una sola mujer, quien denunció un supuesto periodo de abusos ocurrido entre 1978 y 1981.

Los hechos habrían ocurrido en Londres

De acuerdo con la BBC, los presuntos delitos habrían tenido lugar en una vivienda ubicada en el barrio londinense de Kensington. La Policía Metropolitana de Londres recibió la denuncia el 9 de enero de 2025 y entrevistó a Glitter el 22 de julio del mismo año como parte de la investigación.

La fiscal jefe adjunta, Bethan David, señaló que los fiscales determinaron que existen pruebas suficientes para presentar el caso ante los tribunales y que proceder con el proceso judicial responde al interés público.

Por su parte, la Policía Metropolitana indicó que la presunta víctima recibe actualmente apoyo de agentes especializados.

Paul Gadd deberá comparecer el próximo 5 de agosto ante el Tribunal de Magistrados de Westminster para responder por las nuevas acusaciones.

El exintérprete permanece encarcelado tras haber sido condenado en 2015 por intento de violación, relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años y agresión sexual contra menores.

En febrero de 2023 obtuvo la libertad condicional después de cumplir la mitad de su condena; sin embargo, fue enviado nuevamente a prisión semanas después por incumplir las condiciones impuestas.

Su solicitud de libertad bajo palabra también fue rechazada en junio de 2025, por lo que continúa recluido en la prisión de Channings Wood, en el condado inglés de Devon.

Antecedentes por delitos sexuales

Gary Glitter alcanzó la fama entre las décadas de 1970 y 1990 con canciones como "Rock and Roll" y "Do You Wanna Touch Me". No obstante, su carrera quedó marcada por diversos procesos judiciales relacionados con delitos sexuales contra menores.

Fue arrestado por primera vez en 1997 y condenado en 1999 por posesión de pornografía infantil en el Reino Unido. Tras recuperar la libertad al año siguiente abandonó el país y se estableció en Vietnam, donde también fue condenado por abuso sexual infantil.

Al regresar al Reino Unido en 2008 fue inscrito de por vida en el Registro de Delincuentes Sexuales. Posteriormente fue detenido nuevamente en 2012, investigación que culminó con las condenas dictadas en 2015 y la pena de prisión que cumple actualmente.