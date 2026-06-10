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Escena

Glenn Close y Ridley Scott recibirán un Oscar honorífico

Se celebrará el 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood y también otorgará el premio Memorial Irving G. Thalberg a dos productoras más

  • 10
  • Junio
    2026

La actriz estadounidense Glenn Close, el director británico Ridley Scott y el animador Floyd Norman serán acreedores de un Oscar honorífico en la gala de los Governors Awards.

Estos premios celebran a "cinco personas extraordinarias cuyo trabajo innovador ha marcado para siempre el arte de hacer cine", según mencionó la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.

Esta gala se celebrará el 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood y también otorgará el premio Memorial Irving G. Thalberg a las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler.

Destacan trayectorias que nunca han recibido una estatuilla a nivel competitivo

A lo largo de cinco décadas, la actriz ha trabajado en más de 100 proyectos cinematográficos y se ha consolidado como una de las más versátiles de la industria.

Por su parte, Scott también recibirá su primera estatuilla dorada tras haber sido nominado como director por películas como "Thelma and Louise", "Gladiator" o "Black Hawk Down".

El director también es conocido por dirigir algunas de las películas de ciencia ficción más memorables de la historia del cine, como "Alien" o "Blade Runner".

Por su parte, Norman, de 90 años, fue uno de los  responsables de cimentar el universo de Walt Disney Animation Studios como el primer dibujante negro, contribuyendo en filmes emblemáticos de la franquicia como "La Bella Durmiente", "El Libro de la Selva", "Robin Hood", entre otros.

Estos reconocimientos suelen otorgarse a personalidades que, pese a sus trayectorias, nunca han recibido un Óscar competitivo.


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