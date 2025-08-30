Cerrar X
4_TG_1a7682804f
Escena

Gordon Ramsay dice que recibió tratamiento para cáncer de piel

El reconocido chef de televisión Gordon Ramsay, de 58 años, reveló que se sometió a un tratamiento para eliminar un carcinoma de células basales

  • 30
  • Agosto
    2025

El reconocido chef de televisión Gordon Ramsay, de 58 años, reveló que se sometió a un tratamiento para eliminar un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel no melanoma.

En una publicación en Instagram el sábado, Ramsay expresó su gratitud a los "increíbles" trabajadores de la salud por su rápida intervención, mostrando una imagen con un yeso debajo de la oreja tras el procedimiento.

El chef instó a sus seguidores a usar protector solar, bromeando: "¡Les prometo que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso".

Usuarios de redes sociales, incluido el juez de televisión Robert Rinder, y organizaciones como Cancer Research UK, le enviaron mensajes de apoyo y destacaron la importancia de protegerse del sol.Según el NHS, el carcinoma de células basales es un cáncer de piel no melanoma, generalmente tratable, causado principalmente por la exposición a la luz ultravioleta.

Los síntomas incluyen crecimientos o parches inusuales en la piel, especialmente en áreas expuestas como la cara, el cuello o las manos.

Para reducir el riesgo, se recomienda usar protector solar, buscar sombra y cubrirse adecuadamente.

Ramsay, famoso por programas como Hell's Kitchen y Ramsay's Kitchen Nightmares, así como por sus restaurantes con estrellas Michelin, recibió elogios por concienciar sobre la prevención del cáncer de piel.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

De_que_murio_la_actriz_espanola_Veronica_Echegui_a_los_42_anos_14797f8e7e
¿De qué murió la actriz española Verónica Echegui a los 42 años?
Jerry_Adler_estrella_de_The_Sopranos_muere_a_los_96_anos_9008f198d8
Jerry Adler, estrella de 'The Sopranos' muere a los 96 años
EH_DOS_FOTOS_2025_08_23_T103353_469_245dc2117e
Muere Diego Borella, asistente de producción de 'Emily en Paris'
publicidad

Últimas Noticias

IMG_4509_e47a41dd9f
Leones en Acción suma 17.5 toneladas de basura retiradas del río
Gmh_Irvoa_EA_Ejp_ZY_cc2dd7fb1f
Mujer policía se lanza de auto con su hijo; huía de su pareja
alicia_villarreal_ba7b071fbb
Denuncia Alicia Villarreal que intentaron hackear sus redes
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
nl_ternium_efb3c96f66
Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’
publicidad
×