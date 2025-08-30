Gordon Ramsay dice que recibió tratamiento para cáncer de piel

El reconocido chef de televisión Gordon Ramsay, de 58 años, reveló que se sometió a un tratamiento para eliminar un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel no melanoma.

En una publicación en Instagram el sábado, Ramsay expresó su gratitud a los "increíbles" trabajadores de la salud por su rápida intervención, mostrando una imagen con un yeso debajo de la oreja tras el procedimiento.

El chef instó a sus seguidores a usar protector solar, bromeando: "¡Les prometo que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso".

Usuarios de redes sociales, incluido el juez de televisión Robert Rinder, y organizaciones como Cancer Research UK, le enviaron mensajes de apoyo y destacaron la importancia de protegerse del sol.Según el NHS, el carcinoma de células basales es un cáncer de piel no melanoma, generalmente tratable, causado principalmente por la exposición a la luz ultravioleta.

Los síntomas incluyen crecimientos o parches inusuales en la piel, especialmente en áreas expuestas como la cara, el cuello o las manos.

Para reducir el riesgo, se recomienda usar protector solar, buscar sombra y cubrirse adecuadamente.

Ramsay, famoso por programas como Hell's Kitchen y Ramsay's Kitchen Nightmares, así como por sus restaurantes con estrellas Michelin, recibió elogios por concienciar sobre la prevención del cáncer de piel.

