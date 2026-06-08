Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_annie_hall_b39fac2a21
Escena

Guion de la cinta 'Annie Hall' es vendido por $394,000 dólares

El guion formó parte de la subasta Architecture of an Icon, integrada por objetos que Diane Keaton y superó las estimaciones iniciales de máximo $3,000 dólares

  • 08
  • Junio
    2026

El guion original de “Annie Hall”, la película que marcó la carrera de Diane Keaton, fue vendido por más de $394,000 dólares durante una subasta realizada por la casa Bonhams en Nueva York, convirtiéndose en una de las piezas más codiciadas de la colección personal de la actriz.

El documento, compuesto por 133 páginas y una característica cubierta roja, superó ampliamente las estimaciones iniciales de entre $2,000 y $3,000 dólares. La puja alcanzó cerca de $300,000 dólares antes de impuestos y comisiones, elevando el precio final a más de 394,000 dólares.

El guion formó parte de la subasta “Architecture of an Icon”, integrada por medio centenar de objetos que Diane Keaton conservaba en el granero de estilo californiano que diseñó en 2015 y que llegó a describir como “la casa de sus sueños”.

La venta incluyó prendas de vestir, obras de arte, fotografías y objetos decorativos vinculados a la trayectoria y gustos personales de la actriz, ganadora del Premio Oscar precisamente por su actuación en “Annie Hall” en 1978.

Entre los artículos más destacados figuró el conjunto que Keaton utilizó durante la ceremonia de los Premios Oscar 2020, compuesto por una chaqueta larga de cuadros firmada por Ralph Lauren y un sombrero característico de su estilo, el cual fue vendido por casi $41,000 dólares.

Asimismo, una fotografía de búfalos realizada por el artista David Wojnarowicz, que decoraba el dormitorio de la actriz en su residencia de Sullivan Canyon, alcanzó los $127,500 dólares.

Las obras de arte contemporáneo también despertaron gran interés entre los compradores. Destacó una pieza de Deborah Roberts, un collage de una niña con diversos estampados que adornaba la oficina personal de Keaton y que fue adquirida por $64,000 dólares.

La jornada de subastas dejó una recaudación cercana a $1.25 millones de dólares, incluyendo impuestos y comisiones, de acuerdo con los registros de Bonhams.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_06_09_T130720_865_83e74310e7
Anna Faris revela escena eliminada de Scary Movie 6
andrea_bocelli_se_une_concierto_cuenta_regresiva_9bcf05935d
Andrea Bocelli se une a 'Conciertos de Cuenta Regresiva' en CDMX
EH_DOS_FOTOS_2026_06_09_T102735_747_c8c3be7450
¿Ariana Grande y Ethan Slater terminaron? esto sabemos
publicidad

Últimas Noticias

secretaria_mujeres_firma_convenio_cluster_f6bcd9e1fc
Secretaría de Mujeres firma acuerdo con clúster contra violencias
derrumba_cese_al_fuego_cotizacion_del_petroleo_a6bba644db
Petróleo de Texas cae 3.4 % por avances en Ormuz
eua_lanza_ataques_contra_iran_respuesta_derribo_helicoptero_c2b4f2279c
EUA lanza ataques contra Irán por derribo de helicóptero Apache
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
lluvia_nl_d2c44058ca
Alerta Protección Civil por presencia de lluvias en Nuevo León
publicidad
×