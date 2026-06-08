Guion de la cinta 'Annie Hall' es vendido por $394,000 dólares

El guion original de “Annie Hall”, la película que marcó la carrera de Diane Keaton, fue vendido por más de $394,000 dólares durante una subasta realizada por la casa Bonhams en Nueva York, convirtiéndose en una de las piezas más codiciadas de la colección personal de la actriz.

El documento, compuesto por 133 páginas y una característica cubierta roja, superó ampliamente las estimaciones iniciales de entre $2,000 y $3,000 dólares. La puja alcanzó cerca de $300,000 dólares antes de impuestos y comisiones, elevando el precio final a más de 394,000 dólares.

El guion formó parte de la subasta “Architecture of an Icon”, integrada por medio centenar de objetos que Diane Keaton conservaba en el granero de estilo californiano que diseñó en 2015 y que llegó a describir como “la casa de sus sueños”.

La venta incluyó prendas de vestir, obras de arte, fotografías y objetos decorativos vinculados a la trayectoria y gustos personales de la actriz, ganadora del Premio Oscar precisamente por su actuación en “Annie Hall” en 1978.

Entre los artículos más destacados figuró el conjunto que Keaton utilizó durante la ceremonia de los Premios Oscar 2020, compuesto por una chaqueta larga de cuadros firmada por Ralph Lauren y un sombrero característico de su estilo, el cual fue vendido por casi $41,000 dólares.

Asimismo, una fotografía de búfalos realizada por el artista David Wojnarowicz, que decoraba el dormitorio de la actriz en su residencia de Sullivan Canyon, alcanzó los $127,500 dólares.

Las obras de arte contemporáneo también despertaron gran interés entre los compradores. Destacó una pieza de Deborah Roberts, un collage de una niña con diversos estampados que adornaba la oficina personal de Keaton y que fue adquirida por $64,000 dólares.

La jornada de subastas dejó una recaudación cercana a $1.25 millones de dólares, incluyendo impuestos y comisiones, de acuerdo con los registros de Bonhams.

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