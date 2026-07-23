El libro de 240 páginas reúne los diálogos y escenas de la película, cuyo éxito en taquilla también impulsó las ventas del poema clásico de Homero

Inicio / Escena / Guion de 'La Odisea' ya puede ser preordenado en línea

"La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, ya puede extender su experiencia más allá de la pantalla, pues el guion oficial de la producción ya está disponible en preventa y saldrá a la venta el próximo 4 de agosto.

Publicado por Faber & Faber, el volumen de 240 páginas reúne el libreto completo escrito por Nolan, incluyendo los diálogos y las descripciones de las escenas que adaptan el poema épico de Homero.

La historia adapta uno de los textos más influyentes de la literatura universal y narra el largo viaje de Odiseo para regresar a Ítaca tras la Guerra de Troya, enfrentando diversos obstáculos antes de reencontrarse con su familia.

Con este lanzamiento, el cineasta británico mantiene la tradición de publicar los guiones de sus películas junto con sus estrenos, como ya ocurrió con Oppenheimer, Tenet, Interstellar, Inception y la trilogía de El Caballero Oscuro.

Con la publicación del libreto, los seguidores de Christopher Nolan podrán conocer de primera mano la estructura narrativa y las decisiones creativas detrás de una de las producciones cinematográficas más comentadas de 2026.

El éxito de 'La Odisea' impulsa el interés por la obra original

Desde su estreno el pasado 16 de julio, La Odisea acumula una recaudación mundial de $264.1 millones de dólares, de los cuales 124.5 millones corresponden a la taquilla de Estados Unidos.

La producción se ha consolidado entre los estrenos con mejor recepción del año tanto por parte de la crítica especializada como del público.

El impacto también alcanzó a la obra literaria que inspiró la película. De acuerdo con reportes del sector editorial, las ventas de distintas ediciones de "La Odisea" de Homero aumentaron 76% en lo que va del año, mientras que las reproducciones de sus audiolibros también registraron un crecimiento tras el estreno de la cinta.