Harvey Weinstein es hospitalizado por neumonía en Nueva York

El exproductor de cine Harvey Weinstein, de 74 años, permanece hospitalizado en Nueva York tras desarrollar una neumonía, de acuerdo con información difundida

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El exproductor de cine Harvey Weinstein, de 74 años, permanece hospitalizado en Nueva York tras desarrollar una neumonía, de acuerdo con información difundida por el portal especializado TMZ.

Weinstein fue trasladado desde la cárcel municipal de Rikers Island al hospital Bellevue, en Manhattan, donde recibe atención médica en la unidad penitenciaria del centro hospitalario.

Según TMZ, el exproductor lleva alrededor de una semana bajo tratamiento por la infección respiratoria y su estado de salud continúa siendo delicado.

Recibe tratamiento especializado

El portal, que cita fuentes con conocimiento directo del caso, señaló que dos semanas antes de su hospitalización Weinstein sufrió una insuficiencia cardíaca relacionada con la neumonía.

De acuerdo con esa información, actualmente recibe antibióticos por vía intravenosa y permanece conectado a un monitor cardíaco. Aunque ha mostrado signos de mejoría, continuará internado para seguir con el tratamiento.

Por su parte, Deadline informó que el exproductor se encuentra descansando y recuperándose, y que permanecerá hospitalizado al menos durante las próximas semanas.

Cumple condena y enfrentó un nuevo juicio este año

Weinstein cumple una condena de 16 años de prisión por un caso en California. Sin embargo, fue trasladado a Nueva York para enfrentar un nuevo proceso judicial en mayo de este año.

Durante ese tercer juicio por abuso sexual, el proceso fue declarado nulo luego de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

El exproductor, quien además enfrenta diversos problemas de salud, permanecerá bajo observación médica mientras continúa su recuperación.